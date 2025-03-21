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台積電領跌 台股盤中下挫逾160點失守年線

2025/3/21 10:53（3/21 14:11 更新）
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台積電今天盤中跌幅擴大，力守年線之上。（中央社檔案照片）
台積電今天盤中跌幅擴大，力守年線之上。（中央社檔案照片）
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（中央社記者鍾榮峰台北21日電）台股今天盤中走勢量縮震盪，台積電帶領電子權值股下挫，台股盤中跌幅超過160點，失守年線約22305點。法人指出，富時指數季度調整今天盤後生效，台股尾盤可能出量震盪，觀察能否守住年線，短線技術面力守有效防守支撐。

台積電盤中跌幅擴大，最低972元，下跌13元，跌幅1.3%，力守年線之上，聯發科、鴻海、日月光投控翻黑小跌，台達電小漲，人工智慧伺服器概念股廣達守平盤，緯創小跌，緯穎盤中跌逾3%。

到10時24分，加權指數最低22213.85點，下跌163.41點，跌幅0.73%，盤中成交值約新台幣1090.55億元，其中電子股下跌0.74%，金融小跌0.17%，中小型股為主的櫃買OTC指數盤中翻黑下滑0.29%。股價超過千元的高價股跌多於漲。

摩爾投顧分析師林漢偉指出，台股今天盤中量能明顯萎縮，市場觀望美國總統川普4月對等關稅政策以及美股「四巫日」（衍生性金融商品到期結算日）動向。

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展望台股後市，林漢偉表示，富時指數調整台股權重今天盤後生效，台股尾盤可能爆量震盪，觀察可否守住年線，若守穩，短線技術面年線可成為有效防守支撐。

法人指出，美股四巫日（Quadruple witching day）是在每年3、6、9、12月的第3個星期五，4類衍生性金融商品同時到期的結算日，這4類商品包括股票指數期貨、股票指數選擇權、個股期貨、個股選擇權。（編輯：林家嫻）1140321

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