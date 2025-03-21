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智冠看好今年遊戲市場擴大 希望走向國際

2025/3/21 21:45（3/21 21:56 更新）
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智冠董事長王俊博21日出席智冠春酒表示，開發遊戲風險高，市場改變也非常快，因此轉型為服務商，除了服務台灣廠商，看好2025年遊戲市場再擴大，未來更希望能走向國際市場。中央社記者何秀玲攝 114年3月21日
智冠董事長王俊博21日出席智冠春酒表示，開發遊戲風險高，市場改變也非常快，因此轉型為服務商，除了服務台灣廠商，看好2025年遊戲市場再擴大，未來更希望能走向國際市場。中央社記者何秀玲攝 114年3月21日
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（中央社記者何秀玲台北21日電）遊戲通路大廠智冠董事長王俊博今天表示，轉型為服務商除了服務台灣廠商，看好今年遊戲市場再擴大，未來更希望能走向國際市場，服務無論是韓國或中國大陸廠商，以及歐美遊戲產品進來，協助客戶攻城掠地。

智冠2024年營收為新台幣67.74億元，歸屬於母公司業主淨利11.39億元，每股純益7.75元，獲利表現創10年新高。

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智冠今天晚間舉辦春酒，席開逾百桌。王俊博表示，智冠以前做過遊戲開發，但風險很高，而且市場改變太快速，後來轉型成遊戲的服務商，打造一站式服務，規模和範圍橫跨遊戲產業的上中下游，「感覺所有員工精神又來了」，效果越來越好。

王俊博也談到智冠子公司、第三方支付業者藍新科技今年的IPO計畫。他表示，金流已不是新的行業，而且要與所有做金流服務業者競爭，客戶會願意使用支付，除了信任度，也有要別人做不到的服務，藍新科技若要脫穎而出，一定要付出最大努力，做出其他服務和價值，才有辦法立足。（編輯：楊蘭軒）1140321

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