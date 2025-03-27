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民眾預期電價調漲 3月消費信心下探11個月低點

2025/3/27 15:48（3/27 16:14 更新）
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中央大學台經中心今天發布3月消費者信心指數（CCI）為71.86點，月降0.73點，創下11個月低點，加上民眾考量4月可能調整民生用電價格，分項指標中的「未來半年物價水準」滑落到9個月以來最低。（中央社檔案照片）
中央大學台經中心今天發布3月消費者信心指數（CCI）為71.86點，月降0.73點，創下11個月低點，加上民眾考量4月可能調整民生用電價格，分項指標中的「未來半年物價水準」滑落到9個月以來最低。（中央社檔案照片）
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（中央社記者蘇思云台北27日電）中央大學台經中心今天發布3月消費者信心指數（CCI）為71.86點，月降0.73點，創下去年5月以來、11個月低點，加上民眾考量4月可能調整民生用電價格，對物價影響較直接，分項指標中的「未來半年物價水準」滑落到9個月以來最低。

近一步觀察3月CCI的分項指標，6項分項指標中包含物價水準、家庭經濟狀況、國內經濟景氣、就業機會、投資股票時機、購買耐久性財等全數下滑。以指數絕對水準來看，低於100表示偏悲觀，高於100則偏樂觀，6項指標有5項偏向悲觀，僅「購買耐久性財」指標呈樂觀。

中央大學台灣經濟發展研究中心執行長吳大任說明，下降幅度最多的是「未來半年物價水準」，月降1.2點，來到35.26點，創下去年7月以來低點，可能因預期電價4月上漲，前幾次電價調整主要是工業用電漲蠻多，這次民生用電也可能上漲不少。

吳大任表示，工業用電繼續上漲可能影響廠商競爭力，但調整民生用電，對消費者物價指數（CPI）影響比較直接，且通膨增加下，連帶也會影響家庭支出的費用。

不過，他分析，美國總統川普執政期間，貿易戰恐讓各國受傷，可能導致全球貿易量下降，也可能連帶讓台灣進口物價下滑，對通膨影響可能互相抵銷，「今年物價要維持2%以下未必沒機會」。

其次，下降幅度第二的指標「未來半年購買耐久性財」為101.99點，月降0.8點。下降幅度第三的指標為「未來半年家庭經濟狀況」為81.94點，也呈月降0.69點。

至於「未來半年國內經濟景氣」為86.8點，月減0.61點。台經院新興市場研究中心主任劉名寰指出，台灣今年經濟成長率還是有望「保3」，不過最大變數有3項，包括國內物價、美國下週宣布的關稅措施與中國經濟走緩等。

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劉名寰說，台股今年以來外資還是呈現淨賣超，3月股市成交量也下滑，這也導致3月的「未來半年投資股票時機」為49.89點，月降0.59點，指數創下去年5月以來新低。

今年3月消費者信心指數調查是由中央大學台灣經濟發展研究中心主辦，輔仁大學AI人工智慧發展中心、健康力股份有限公司與台灣房屋集團調查協辦，調查期間為3月18日至21日，以電話訪問的方式進行，採電腦隨機抽樣，共訪問3087名台灣地區20歲以上的民眾，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負2個百分點。（編輯：楊蘭軒）1140327

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