上海商銀柬國子公司AMK改制商業銀行 金管會同意

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（中央社記者羅元駿台北28日電）金管會今天表示，同意上海商銀持有的子公司AMK Microfinance Institution Plc.（AMK）向柬埔寨主管機關申請改制為商業銀行。

金管會今天發布新聞稿說明，AMK是柬埔寨4家可吸收存款的微型金融機構之一，主要提供鄉村地區客戶及微型、小型企業存放款、匯款相關金融服務，目前於柬埔寨境內有營業據點147家，員工人數3632人，服務客戶人數超過80萬人，營業據點涵蓋柬埔寨25個省份及城市。

金管會指出，未來改制為商業銀行後，將可提升對單一客戶吸收存款及提供放款金額，並增加營業項目，有助AMK未來業務拓展。

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上海商銀目前海外據點有1家子行及4家分行，分別為香港子行、香港分行、新加坡分行、越南同奈分行、中國無錫分行，另有4家代表人辦事處。

金管會補充，目前有6家國銀在柬埔寨設有分支機構，包括玉山銀、國泰世華銀設有2家子行；一銀、兆豐銀及合庫銀設有3家分行，上海商銀則設有1家代表人辦事處，另有永豐銀轉投資柬埔寨的微型存款金融機構Amret。（編輯：楊蘭軒）1140328