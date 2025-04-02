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觀望美國對等關稅 台股漲18點作收

2025/4/2 13:57（4/2 14:10 更新）
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川普將宣布對等關稅，台股終場漲18.05點。（中央社檔案照片）
川普將宣布對等關稅，台股終場漲18.05點。（中央社檔案照片）
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（中央社記者江明晏台北2日電）美國對等關稅出爐前夕，市場屏息以待，台股今天小幅開高後震盪，終場漲18.05點，收在21298.22點，台積電翻黑下跌2元，收942元。

台股今天開高震盪，終場加權指數上漲18.05點，收21298.22點，成交值新台幣2328.48億元，電子股下跌0.05%、金融股漲0.41%；代表中小型股票的櫃買指數漲0.68%。

觀察權值股走勢，台積電終場下跌2元，收942元，跌幅0.21%，鴻海漲0.99%、聯發科下跌1.71%。

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盤面焦點方面，題材股雀躍，軍工股漲勢收斂，寶一漲0.75%作收，漢翔下跌近3%，重電族群華城、士電收漲2%以上，半導體設備廠牧德、迅得強漲逾4%。

台新投顧副總經理黃文清對中央社記者表示，針對對等關稅，市場屏息以待，台股觀望氣氛濃厚，而週一重挫後，週二大幅反彈，今天漲勢休息也是正常現象，行情小漲小跌。（編輯：張均懋）1140402

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