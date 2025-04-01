台股大漲584.27點創今年單日第2大漲點 台積電勁揚34元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北1日電）台股昨天崩跌逾900點，今天反彈勁揚，台積電領軍電子權值股衝鋒，類股齊揚，終場大漲584.27點，收21280.17點，創今年以來單日第2大漲點，次於1月6日大漲639.41點，不過成交量縮至新台幣2715.81億元。

電子股終場勁揚3.36%，金融尾盤漲幅收斂終場上漲1.12%，代表中小型股的櫃買OTC指數上揚2.34%，股價超過千元的高價股回升至「十三千金」。

權王台積電終場收944元，上漲34元，漲幅3.74%，市值增加新台幣8817億元至24.48兆元。

主要電子權值股聯發科收1460元，漲5.04%，鴻海收152元，漲4.11%，台達電收371元，漲3.06%，日月光投控收149.5元，漲4.55%。

日媒報導，美國晶圓代工廠格羅方德（GlobalFoundries）探尋跟聯電合併的可能性。聯電不回應市場傳聞，表示目前沒有進行中的合併案。聯電今天開高震盪，終場收45.95元，漲幅2.91%。

人工智慧（AI）伺服器概念股廣達漲4.2%，緯創漲6.5%，緯穎漲5.5%。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

美國總統川普（Donald Trump）預計4月2日宣布對等關稅計畫，台新主流基金經理人黃千雲表示，川普關稅戰為談判手段，目的強化美國利益，透過關稅戰讓各國政府或企業出面談判，預期關稅政策不會在短期定案，將造成市場紛擾，增添不確定性，也牽動通膨，進一步影響美國聯邦準備理事會（Fed）降息決策，市場投資信心動搖。

展望台股後市，黃千雲指出，市場持續觀望川普關稅政策走向，預期大震盪盤勢，人工智慧（AI）包括邊緣AI（Edge AI）、軟體應用大趨勢未變，台股盤勢修正後仍有長期擇優布局機會。（編輯：張均懋）1140401