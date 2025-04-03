對等關稅未列半導體 專家：台灣供應鏈仍受負面衝擊

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（中央社記者鍾榮峰台北3日電）美國總統川普今天宣布對等關稅，雖然半導體等項目暫不課徵，但產業專家分析，全球各國和終端3C產品均有台灣半導體廠商身影，而且對等關稅將使電子產品價格上漲，導致消費力趨緩，衝擊各國GDP，台灣半導體業恐受間接負面衝擊。

產業專家預期，包括半導體IC設計、晶圓代工、封裝測試等台廠，面臨報價被迫調降、出貨量受影響的雙重壓力，大型廠商可能有條件挺住，但中小型廠商可能被迫退出市場，產業發展呈現M型化趨勢。

美國總統川普今天宣布對所有國家課徵10%關稅，將於5日凌晨生效。另外，川普也針對其他對美貿易逆差最大的國家，分別課徵17%至49%「對等關稅」，其中台灣稅率為32%，至於鋼鐵、鋁、銅、藥物與半導體等項目，暫時不列入關稅品項。

川普對等關稅震撼全球，儘管半導體項目暫時未列入關稅品項，但川普對半導體產業發言仍留下伏筆。

川普關稅課徵商品名單，包括汽車與進口汽車零件，涵蓋範圍甚至擴大到所有美國進口的電腦，包括筆記型電腦。

產業專家對中央社記者分析，台灣半導體供應鏈不論是先進還是成熟製程，都透過提供客戶代工服務，或是透過品牌客戶3C終端產品外銷方式出口到美國、日本、歐盟、中國等全球主要市場，在智慧型手機、筆記型電腦、數位電視、網通及工業機器設備、電動車和汽車、人工智慧伺服器等產品內，都有台灣半導體廠商的身影。

觀察川普對等關稅對台灣半導體供應鏈影響，產業專家指出，美國對包括歐盟、中國、越南、印度、日本、南韓、泰國、印尼、馬來西亞等主要國家，課徵2成到4成以上比例關稅，預期世界主要國家GDP都會受川普關稅衝擊而下滑，牽動景氣和消費力道趨緩，3C終端產品消費量將逐步遞減。

此外，上述地區也是進口台灣半導體產品的主要國家，當地廠商也與台灣半導體供應鏈合作關係密切，產業專家指出，無論供應鏈轉移到哪個市場，都無法剔除美國關稅的陰影壟罩，成本都會增加，產品價格上漲、通膨壓力增加。

受川普關稅衝擊，專家預期，3C終端品牌客戶可能要求半導體供應鏈降價，包括IC設計、晶圓代工、封裝測試等台廠，面臨報價被迫調降、出貨量受影響的雙重壓力，大型廠商可能有條件挺住，但中小型廠商可能被迫退出市場。

產業專家指出，全球主要電子產品或多或少都有台灣半導體供應商的身影，儘管半導體業暫未列入關稅課徵項目，但全球主要國家和終端商品已受衝擊，台灣半導體產業無法排除間接負面影響。

從競爭對手角度來看，產業專家指出，美國此次加徵中國34%關稅，加上先前的20%，累計對中加徵54%關稅，台灣廠商有機會受惠轉單效應。

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不過美國對韓國和日本分別加徵25%及24%關稅，比台灣32%要低，產業專家指出，韓國在記憶體產業外，是否藉此在晶圓代工、IC設計、封測領域提升競爭力，有待觀察。

同時，美國對歐盟加徵20%關稅也比台灣低，專家指出，台灣與歐盟先前在半導體產業的合作關係是否產生變化，恩智浦（NXP）、英飛凌（Infineon）、意法半導體（ST）等整合元件製造廠的動向，也值得關注。（編輯：林淑媛）1140403