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川普關稅衝擊東南亞 專家：台商受累新加坡角色凸顯

2025/4/3 16:54（4/3 17:23 更新）
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美國總統川普3日宣布對等關稅，衝擊全球，分析指出，以傳產為主的台商在東南亞供應鏈將受衝擊，新加坡作為零組件中轉地的角色將異軍突起。（中央社檔案照片）
美國總統川普3日宣布對等關稅，衝擊全球，分析指出，以傳產為主的台商在東南亞供應鏈將受衝擊，新加坡作為零組件中轉地的角色將異軍突起。（中央社檔案照片）
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（中央社記者鍾榮峰台北3日電）美國總統川普今天宣布對等關稅，衝擊全球，分析指出，以傳產為主的台商在東南亞供應鏈將受衝擊，新加坡作為零組件中轉地的角色將異軍突起，美國此次對等關稅目的在建立「讓美國再次偉大」（MAGA）供應鏈。

美國總統川普今天宣布對所有國家課徵10%關稅，將於5日凌晨生效。另外，川普也針對其他對美貿易逆差大的國家，分別課徵17%至49%「對等關稅」，其中台灣稅率為32%。

台商積極布局的東南亞市場，也在對等關稅行列，其中越南為46%、泰國37%、印尼32%、馬來西亞24%、菲律賓17%，但新加坡僅10%。

台新投顧副總經理黃文清接受訪問指出，越南、泰國、印尼等是傳產台商主要設廠據點所在地，對等關稅稅率不低，短期傳產台商供應鏈恐受不小衝擊。

亞太商工總會執行長邱達生分析，傳產台商在東南亞主要布局中間財為主的加工製造，再銷往美國市場，川普對東南亞等國將實施對等關稅，恐影響絕大部分的傳產台商。

邱達生指出，川普向全球大部分國家實施對等關稅的主要目的，為了重整建立整合加拿大以及墨西哥在內的「讓美國再次偉大」（MAGA）供應鏈，他指出，MAGA供應鏈才是川普最優先考量的目標。

DigiTimes分析師周延指出，川普這次對東南亞各國施加對等關稅，以往受惠在中國以外建立海外基地（China+1）的越南和馬來西亞也無法倖免，其中馬來西亞已是半導體成熟製程以及封裝測試廠匯聚之地，但此次川普對等關稅影響程度，後續待觀察。

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不具名分析師指出，相較之下，川普對新加坡僅課徵10%對等關稅，以往新加坡即是電子零組件產業的重要中轉地，未來相關角色將更凸選，甚有機會成為東南亞市場重要的組裝基地。

廠區位於泰國的金屬精密機構件供應商經寶精密jpp-KY，今天回覆記者詢問說明，川普對等關稅對公司沒有影響，首先直接銷往美國的客戶並不多，此外美國先前已對所有國家的進口鋼鐵產品和鋁製品，統一徵收25%關稅，泰國客戶雖銷往美國，但已適用25%關稅，相關產品並不受此次對等關稅衝擊。（編輯：林淑媛）1140403

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