車輛公會籲美審慎評估 維持台灣車用零配件既有關稅

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（中央社記者鍾榮峰台北3日電）美國總統川普今天宣布將對銷往美國車輛和零配件加徵25%關稅，車輛公會下午呼籲美國審慎評估關稅措施，美國政府應維持現行對台汽車零配件關稅水準，共同實現經濟利益最大化的多贏局面。

美國總統川普今天宣布重大關稅政策，其中對銷往美國車輛徵收25%關稅，將於美東時間4月3日生效，對銷往美國車輛零配件課徵25%關稅，將於5月3日前生效。

對此車輛公會下午透過新聞稿表示，台灣車用零配件產業難免受到短期衝擊，對此深感遺憾，美方主張台灣對美產品課徵高達64%關稅的說法，可能是針對特定品項片面計算，未能反映台灣整體關稅水準。

車輛公會指出，隨著台灣國產車產業發展，零配件廠商逐步參與設計、驗證與系統整合，在實戰中累積技術與經驗，由數千家中小企業構成的供應體系，長期投入品質升級與技術創新，打造出MIT（Made in Taiwan）在全球車用零配件市場中的專業形象，在原廠零件（OEM）與售後市場（AM）均展現競爭力。

公會引述數據指出，台灣AM零件廠商在全球汽車碰撞維修零件市占率達60%至70%，產品品質達原廠（OEM）水準，價格卻比歐美日品牌低超過30%，具備快速開發、客製化、彈性供應與高性價比等優勢。

在美國市場，公會分析，台灣車用零配件長期支撐售後服務體系，包括多家大型保險公司長期採用通過CAPA（Certified Automotive Parts Association）認證的台灣零件，兼顧維修品質與理賠成本。公會指出，MIT產品不僅強化美國車廠與維修體系的競爭力，更實質協助當地消費者節省維修支出，提升交通安全與服務品質。

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公會指出，若對台灣汽車零件產品加徵關稅，恐將推升美國整體維修成本、加重保險理賠壓力，迫使消費者選用品質不穩或價格偏高的替代方案，最終損及美國產業與消費者福祉。

車輛公會呼籲，在台美長期互信與產業互補基礎上，美國政府應維持現行對台汽車零組件關稅水準，共同實現經濟利益最大化的多贏局面。（編輯：林淑媛）1140403