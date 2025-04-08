廣達、緯創、英業達3月營收衝高 緊盯對等關稅變數

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（中央社記者吳家豪台北8日電）受惠於人工智慧（AI）強勁需求及客戶提前拉貨效應，代工廠廣達、緯創今天公布3月營收創單月歷史新高，英業達3月營收改寫歷年同期高點，但仍須觀察美國對等關稅後續發展。

廣達3月合併營收約新台幣1925.47億元，月增27.9%，年增89.3%，創單月歷史新高；今年第1季營收4856.72億元，年增87.6%，為單季新紀錄。

廣達3月筆記型電腦出貨490萬台，月增180萬台；第1季出貨1080萬台，季減2.7%，年增2.9%。

廣達對中央社記者表示，筆電第1季的季底拉貨力道比以往更強，在關稅因素影響下，第2季展望目前還沒有明確看法。

緯創3月合併營收約1529.85億元，月增48.94%，年增70.3%，創單月歷史新高；第1季營收3464.85億元，年增45.44%，為單季新高。

緯創3月筆電出貨190萬台，月增40萬台；第1季筆電出貨490萬台，季減7.5%，年增6.5%。桌上型電腦3月出貨80萬台，月增10萬台；顯示器3月出貨85萬台，月增25萬台。

緯創指出，第1季筆電出貨表現，符合原本預期季減5%至10%的看法；若排除關稅因素，預估筆電第2季出貨將季增兩位數。

緯創表示，3月營收成長動能主要來自AI伺服器，看好AI伺服器為剛性需求、受關稅影響較小，今年將逐月成長。

英業達3月合併營收約595.22億元，月增15.19%，年增19.7%，改寫歷年同期新高；今年第1季營收1570.34億元，年增20.33%，也創同期新高。

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英業達3月筆電出貨190萬台，月增30萬台，主因客戶提前拉貨；第1季筆電出貨500萬台，季減7.4%，年增11.1%，預估第2季出貨將季增個位數。

英業達表示，目前筆電與伺服器客戶都沒有修改訂單展望，須觀察美國關稅的後續發展。（編輯：楊蘭軒）1140408