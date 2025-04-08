加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
川普關稅大刀重挫台股 5000億國安基金進場護盤
首頁 / 證券
川普關稅戰
川普關稅戰
新聞專題
川普關稅戰3/300
首頁 / 證券

廣達、緯創、英業達3月營收衝高 緊盯對等關稅變數

2025/4/8 18:13
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北8日電）受惠於人工智慧（AI）強勁需求及客戶提前拉貨效應，代工廠廣達、緯創今天公布3月營收創單月歷史新高，英業達3月營收改寫歷年同期高點，但仍須觀察美國對等關稅後續發展。

廣達3月合併營收約新台幣1925.47億元，月增27.9%，年增89.3%，創單月歷史新高；今年第1季營收4856.72億元，年增87.6%，為單季新紀錄。

廣達3月筆記型電腦出貨490萬台，月增180萬台；第1季出貨1080萬台，季減2.7%，年增2.9%。

廣達對中央社記者表示，筆電第1季的季底拉貨力道比以往更強，在關稅因素影響下，第2季展望目前還沒有明確看法。

緯創3月合併營收約1529.85億元，月增48.94%，年增70.3%，創單月歷史新高；第1季營收3464.85億元，年增45.44%，為單季新高。

緯創3月筆電出貨190萬台，月增40萬台；第1季筆電出貨490萬台，季減7.5%，年增6.5%。桌上型電腦3月出貨80萬台，月增10萬台；顯示器3月出貨85萬台，月增25萬台。

緯創指出，第1季筆電出貨表現，符合原本預期季減5%至10%的看法；若排除關稅因素，預估筆電第2季出貨將季增兩位數。

緯創表示，3月營收成長動能主要來自AI伺服器，看好AI伺服器為剛性需求、受關稅影響較小，今年將逐月成長。

英業達3月合併營收約595.22億元，月增15.19%，年增19.7%，改寫歷年同期新高；今年第1季營收1570.34億元，年增20.33%，也創同期新高。

google news透過 Google News追蹤中央社

英業達3月筆電出貨190萬台，月增30萬台，主因客戶提前拉貨；第1季筆電出貨500萬台，季減7.4%，年增11.1%，預估第2季出貨將季增個位數。

英業達表示，目前筆電與伺服器客戶都沒有修改訂單展望，須觀察美國關稅的後續發展。（編輯：楊蘭軒）1140408

緯創
緯創新設子公司 擬斥資16億美國擴廠美股多收低 法人：台股待輝達財報、川普具體做法
川普關稅戰
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
華郵：馬斯克直接呼籲川普撤銷關稅 但沒有成功
23
更多編輯台推薦新聞：