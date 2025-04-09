美關稅衝擊 中市府盤點34億元救濟產業

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（中央社記者趙麗妍台中9日電）美國總統川普對等關稅風暴來襲。台中市長盧秀燕今天表示，市府盤點可動用經費，產發基金新台幣29億元、市長二備金5億元，共34億元可因應，若不夠會再跟市議會申請特別預算。

台中市議會今天召開定期會進行施政總報告，多名市議員關心美國對等關稅衝擊對台中產業造成的影響，台灣民眾黨籍市議員江和樹、國民黨籍市議員劉士州詢問市府有無因應方法及補救措施；民進黨籍市議員黃守達、施志昌、李天生也提到除中央880億元特別預算外，另有台中市產發基金可運用搶救產業，他們要求市府盤點經費穩住經濟。

對此，盧秀燕表示，市府已盤點台中市政府可動用的經費，台中市產發基金29億元、市長二備金5億元，一共34億元，若不夠，會再向議會申請編列特別預算。

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盧秀燕提到，和美國談判需要時間，市府已邀集台中多個企業討論，將協助廠商開拓美國之外的市場，透過補助參展爭取訂單。產業受衝擊後衍生的問題，如無薪假、失業等，市府也啟動方案協助；另在房屋稅、地價稅等，也會有延繳、免息等協助。

盧秀燕指出，廠商受害樣態慢慢呈現，市府會儘速收集資料，產業工會承諾1週內完成調查，審視後若救濟辦法不夠，後續再加碼，受害者都是自己人，市府會幫忙度過難關。（編輯：吳素柔）1140409