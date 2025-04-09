關稅風暴釀金融市場震盪 渣打建議增加防禦性配置

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（中央社記者羅元駿台北9日電）美國對等關稅政策引發全球資本市場劇烈波動，渣打銀行（台灣）今天指出，現階段投資人應保持冷靜並增加防禦性配置，如債券、黃金和日圓等平衡金融市場動盪的表現；並預估黃金價格目標3個月為每盎司3000美元，12個月為每盎司為3200美元。

渣打銀行（台灣）今天舉辦2025年第2季全球市場投資展望記者會，由財富管理處投資策略部主管劉家豪出席分享。

劉家豪指出，今年第2季剛開始，全球金融市場再度遭遇重創，美國總統川普提出的對等關稅措施，使美國進口商品關稅稅率超乎預期，不僅導致股市下跌也推升避險資產價格。

劉家豪分析，今年第2季市場波動加劇，渣打建議採取防禦性配置，並在調整後逢低布局成長型資產。渣打首席投資辦公室（CIO）認為現階段投資人應保持冷靜，而債券、黃金和日圓等部位可平衡金融市場動盪的表現，能有效規避通貨膨脹和經濟成長放緩等系統性風險。

針對美國對等關稅政策，劉家豪認為，後續貿易夥伴的報復程度及談判意願將成為影響市場的關鍵，市場同時也密切關注川普提出的減稅與鬆綁管制措施能否有效抵消關稅造成的衝擊。

劉家豪說，川普推削減政府支出與移民管制措施，將持續衝擊消費與企業信心。渣打上調未來12個月美國經濟衰退機率至20%，經濟「軟著陸」機率為50%，而不著陸機率下降至30%，其他主要經濟體均面臨經濟下行風險。

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劉家豪指出，美國聯準會（Fed）正審慎評估政策影響，渣打CIO也預期Fed下半年將重啟降息，並於年底前降息2碼（0.5個百分點）。

至於被視為避險工具的黃金，劉家豪分析，黃金受新興市場的央行持續增持、美國消費信心下滑和全球黃金ETF資金持續流入等結構性買盤支撐，以及美元實質利率維持低檔等因素支撐讓黃金表現強勁。渣打CIO預估，黃金價格目標3個月為每盎司3000美元，12個月為每盎司為3200美元。（編輯：黃國倫）1140409