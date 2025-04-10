對等關稅暫緩 台指期夜盤亮燈漲停

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（中央社記者曾仁凱台北10日電）美國總統川普實施對等關稅，上演髮夾彎，9日宣布，各國對等關稅暫時降至10%，為期90天，但對中國徵收的關稅將即刻提高至125%。消息一出美股狂飆，台指期夜盤收盤暴漲1718點，報18902點，亮燈漲停，漲幅10%。

美國對等關稅踩煞車，近期暴跌的股市壓力獲得釋放，9日道瓊工業指數勁揚2962.86點或7.87%，收40608.45點；標普500指數大漲474.13點或9.52%，收在5456.90點。

那斯達克指數暴漲1857.06點或12.16%，收17124.97點；費城半導體指數飆漲667.51點或18.73%，收4230.45點。

個股方面，蘋果股價暴漲26.43美元或15.33%，收在198.85美元，特斯拉狂飆50.34美元或22.69%，收272.2美元；輝達（NVIDIA）大漲18.03美元或18.72%，收114.33美元，台積電ADR漲17.38美元或12.29%，收158.75美元。

法人分析，隨著美股暴漲，台股今天可望強彈，搭配這幾天融資大減、籌碼浮額清洗後，台股短線最壞的情況可能已經過去。不過川普政策搖擺，美國對等關稅只是暫緩、並未取消，且美國與中國之間的關稅角力繼續升溫，全球貿易格局的改變，對於經濟將持續帶來影響。

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中信投信分析，隨著美國正式開徵對等關稅，全球經濟面臨不確定性加劇的挑戰，經濟衰退機率顯著上升，不只股市，連長天期公債價格也下跌，未發揮避險效果，顯示投資人情緒波動已明顯反映在市場表現上。

中信投信認為，現階段資本市場面臨4大憂慮，包含關稅協商未明朗、企業資本支出恐下修、停滯性通膨壓力，以及市場情緒的過度反應。（編輯：張均懋）1140410