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川普暫緩75國對等關稅90天 林佳龍：台灣名列其中
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川普暫緩對等關稅90天 台積電開盤漲停至863元

2025/4/10 09:16（4/10 09:26 更新）
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台北股市17日開盤漲105.56點，加權股價指數為23258.17點，成交金額新台幣77.34億元。中央社記者翁睿坤攝 114年2月17日
台北股市17日開盤漲105.56點，加權股價指數為23258.17點，成交金額新台幣77.34億元。中央社記者翁睿坤攝 114年2月17日
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（中央社記者張建中新竹10日電）美國總統川普宣布暫緩中國以外的多個國家對等關稅措施90天，期間稅率僅10%，激勵美股9日飆漲，台積電美國存託憑證（ADR）勁揚12.29%，台積電今天股價開盤跳空漲停，達863元。

10日各國股市

美國對等關稅措施實施不到1天，川普宣布暫緩多個國家對等關稅措施90天，期間稅率僅10%，對中國徵收的關稅則提高至125%。消息一出，美股應聲大漲，道瓊工業指數上揚2962.86點，那斯達克指數上漲1857.06點，費城半導體指數勁揚667.51點。

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台積電ADR大漲12.29%，台積電今天股價表現強勁，開盤即跳空漲停，達863元，市值增加新台幣2.02兆元，回升至22.37兆元，並貢獻大盤約628點。

聯發科、聯電、信驊及力旺等權值高價股也都開盤跳空漲停，半導體類股指數大漲8.08%。（編輯：林家嫻）1140410

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