大眾控中國子公司員工涉侵占資金 影響每股盈餘0.4元

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（中央社記者吳家豪台北10日電）電腦及週邊設備供應商大眾控今天表示，中國轉投資蘇州子公司日前發現員工涉嫌偽造文書非法侵占公司資金，已進入司法偵查階段，並於2024年度合併財報提列損失金額約新台幣1億元，影響每股稅後盈餘約0.4元。

大眾控今天召開重大訊息記者會，副總經理羅安棣表示，中國轉投資蘇州子公司發現員工涉嫌偽造文書非法侵占公司資金，子公司內部已立即啟動全面調查及帳目核查程序，並於發現異常後委任當地律師向公安機關報案，本案已進入司法偵查階段。

羅安棣指出，基於偵查不公開，大眾控委託當地律師為代理人，積極協助蘇州警方偵查本案，目前蘇州警方已對涉案財務部門員工及其夫婿進行刑事拘留，並凍結其銀行帳戶及名下資產，尚未發現有其他共犯涉案，當地律師持續提請蘇州警方從嚴處理並依法進行追贓。

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羅安棣說，中國子公司已於案發後向銀行申請臨櫃止付，並深化公司內部控制機制，包含資金管理職能分工、落實用印管理執行、定期實地稽核子公司落實情形。

針對此事件影響，他表示，2024年度合併財務報表提列損失金額約新台幣1億元，占大眾控合併報表總資產比例0.7%，影響每股稅後盈餘（EPS）約0.4元。該子公司以租賃為單一業務，非本集團主要營運個體，對大眾控財務業務運作無重大影響。（編輯：張良知）1140410