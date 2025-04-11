權值股急拉、航運股飆漲 台股盤中漲逾300點
2025/4/11 12:00（4/11 12:09 更新）
（中央社記者江明晏台北11日電）台股今天開低走高，早盤指數一度跌581點，下探18418點附近，隨後台積電、聯發科、鴻海等權值股迅速翻紅，激勵指數回升，盤中漲逾300點，科技股續強，航運族群大漲。
美國總統川普（Donald Trump）經貿政策的不確定性並未消退，華爾街股市再度湧現賣壓，回吐昨天一大部分漲幅。
台股歷經10日飆漲後，今天開低走高，早盤一度跌581點，下探18418點附近，隨後迅速反彈翻紅，盤中漲逾300點，高點至19337點附近。
至11時35分左右，加權指數上漲286.34點，至19286.37點；電子股漲2.05%、金融股下跌0.77%，代表中小型股票的櫃買指數下跌0.01%。
觀察權值股走勢，台積電盤中上漲11元，至874元，漲幅1.27%，鴻海漲近7%，聯發科、台達電漲逾5%，大立光漲逾2%，重回2000元大關。
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盤面焦點方面，AI伺服器族群續強，廣達、緯穎、奇鋐、緯創、台光電等強漲。
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