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上市公司第1季總營收10.78兆元 年增17.52%

2025/4/11 09:30
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（中央社記者曾仁凱台北11日電）上市公司3月營收全出爐，根據證交所統計，全體上市公司3月營收總計為新台幣3兆8726億元，較去年同期成長19.1%，其中營收成長公司660家、衰退公司379家。

今年第1季全體上市公司總營收10兆7823億元，也比去年同期成長17.52%，其中營收成長公司679家、衰退公司360家。

證交所表示，951家本國上市公司以及88家第一上市公司和創新板公司，共計1039家上市公司皆已於4月10日前完成3月營收申報作業。

證交所進一步分析，3月營收成長較大的產業包括電腦及週邊設備業受惠AI伺服器需求；生技醫療業因併購國外藥廠及受惠競品全球缺藥效應；半導體業受惠AI需求，3月營收年增率最強。

至於金融保險業因金融市場波動；其他業因依承接工程進度認列收入及個別公司調整產品；汽車工業因中國車市競爭及國產自製率新制影響銷量，3月營收衰退較大。

如果以第1季表現來看，綠能環保業因承接工程案件依進度認列收入；電腦及週邊設備業受惠AI伺服器需求；半導體業受惠AI需求，第1季營收動能最強。

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至於貿易百貨業因個別公司認列投資利益減少；其他業因依承接工程進度認列收入及個別公司調整產品；鋼鐵工業受終端需求疲弱影響，第1季營收衰退。

證交所指出，台灣上市公司基本面穩健，展現營運成長動能。面對金融市場波動，證交所再度喊話，建議上市公司可透過執行庫藏股，靈活調整資本結構，並回應市場對公司價值的低估。（編輯：林家嫻）1140411

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