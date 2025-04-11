加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
路透：英特爾執行長陳立武投資數百中企 8家與解放軍有關
首頁 / 產經

民間參與公建近3年均逾1500億 交通商業科技設施領軍

2025/4/11 15:22
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張璦台北11日電）近年中央、地方政府積極引導民間參與公共建設，根據財政部統計，近3年民間參與公共建設簽約金額均逾新台幣1500億元，其中，以交通建設、科技、商業設施類合占6成2為主。

財政部統計處發布統計通報指出，近5年來民間參與投資公共建設動能頗佳，簽約金額均逾千億元，其中以民國111年簽約金額2828億元達高峰，113年簽約金額1588億元，雖年減1成5，仍為歷年第5高水準。

以辦理機關觀察，財政部統計處表示，近年中央與地方政府簽約金額互有高低，113年以地方政府為主力，占比達7成3，其中高雄市以493億元居冠，且連續3年與台北市均位居前2；其後為台北市200億元、新北市174億元、台南市126億元。

財政部統計處進一步指出，111年至113年民間參與公共建設簽約金額均達1500億元以上，且民間參與公共建設的類別，穩定分布於交通建設及商業設施，合占4成5，其他類別起伏較大，以科技設施占17.5%居第3，前3大類合占6成2。

所謂科技設施，主要是指依科學園區相關管理法令規定開發的園區及其設施，以及孕育新技術或協助企業轉型升級等的育成中心及其設施，和輻射應用科技設施。

依主要辦理縣市來看，財政部統計處表示，台北市除台北車站公辦都更案等商業設施、捷運萬大線開發案等交通建設類之外，相關科技園區開發案等科技設施，亦為近3年亮點。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

財政部統計處指出，新北市111年以新店智慧園區開發案等工業設施占62%最凸出，112至113年以交通建設居多，包含捷運新店、三鶯線開發案。高雄市111年因推動多功能經貿園區都更案，致科技設施類高占88%，112至113年類別相對較分散、多樣。

財政部統計處表示，台南市111及113年均因推動社會住宅，民間參與簽約金額集中於社會福利設施類，112年則在污染防治、工業設施類投注較多。（編輯：張均懋）1140411

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

24
更多編輯台推薦新聞：