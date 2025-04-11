美暫緩高關稅 上銀出貨規律、東元馬達加速出貨

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北11日電）美國高額對等關稅暫緩90天，工具機關鍵元件和機電出貨排程備受矚目。傳動元件廠上銀集團總裁卓永財接受記者電訪指出，傳動元件出貨時程規律，沒有特別趕貨或延遲，上銀已和客戶取得共識分擔部分關稅，芝加哥工廠生產品不受關稅影響。

電機大廠東元回覆記者詢問表示，馬達訂單優先出貨給美國東元西屋馬達公司，越南廠加速優先出貨。

美國總統川普日前對超過75個國家課徵高額對等關稅暫緩90天，這段期間課徵10%關稅，市場關注產業出貨排程是否加速或提前，因應關稅變數。

卓永財今天傍晚接受中央社記者電訪分析，上銀傳動元件屬於訂製特殊規格、客製化製造，重點在按照機器設備客戶要求準時交貨，目前出貨時程規律進行，沒有特別趕貨或是延遲的狀況。

他表示，上銀集團在美國芝加哥設有工廠，部分一般品的組裝作業在芝加哥廠進行，當地製造品不受關稅影響。

卓永財透露，美國規劃對台灣實施32%高額對等關稅之前，上銀集團已提前與客戶協議分擔部分關稅，「現在暫緩實施、降到10%，反而比較好」。

不過卓永財也憂心，關稅變數讓全球經濟產生大變動，擾亂全球貿易秩序，後續進展有待觀察。

透過 Google News 追蹤中央社

因應美國高額對等關稅暫緩90天，東元指出，馬達訂單優先出貨給美國東元西屋馬達公司，特別是越南廠加速優先出貨。

東元說明，馬達是工業產品，交期加上船運都在3個月以上，都是手上訂單，重點在優先出貨。（編輯：張良知）1140411