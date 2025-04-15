美關稅戰牽動癌藥價格波動 病團籲加碼新藥基金

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（中央社記者陳婕翎台北15日電）美國關稅戰恐波及藥品，衛福部長邱泰源今天預估美國進口的癌症用藥可能漲價，病團擔憂高單價新藥變更貴，納入健保給付恐延宕，呼籲加碼新藥基金，確保癌友救命藥可近性。

據健保署統計，目前收載藥物約1.4萬個品項，其中美國進口藥物共有177項，美國進口藥物每年占健保總體藥費支出的10%，不少和癌症用藥有關。邱泰源在立法院接受媒體聯訪表示，持續關心癌症藥品進口量，有可能漲價，都做最好準備。

健保給付範圍內的藥品，受到全民健康保險藥物給付項目及支付標準第34條及第35條保障，若廠商因匯率波動或成本上漲等因素，導致藥品價格無法覆蓋成本，可提交成本資料向健保署提出調高健保支付價格的建議。癌症病友團體更擔心的是高單價新藥變更貴，納入健保給付恐延宕。

台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟今天接受媒體聯訪表示，癌症用藥是救急救命藥，是生命與時間賽跑的患者必需品，正在等待納入健保給付的費用高昂新藥，若受到關稅影響再漲價，恐怕造成病人會等更久，自費用藥時間拉長，再加上價格調整，癌友經濟壓力會變更重。

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健保總額是匡列預算金額，今年度總額內的新藥新科技預算早已固定，調整幾乎不可能。蔡麗娟認為，面對突如其來的美國關稅戰衝擊癌症藥品，今年再加碼新藥基金是可行方法之一，增加投資做好準備，避免新藥納入健保給付等待時間延長，確保癌症患者使用新藥可近性。

癌症希望基金會副執行長嚴必文也說，健保署今年開始執行個別醫院總額，已有部分醫院不願意引進高價癌藥，若美國關稅政策導致藥價調漲加劇，擔心新藥給付時程會延宕，或給付規範恐更嚴格，阻礙癌友獲得即時適切的治療機會，更無法邁向健保給付接軌國際的政策目標。（編輯：張雅淨）1140415