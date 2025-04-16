立委關切洗產地 劉鏡清：要求國發基金投資公司切結

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（中央社記者潘姿羽台北16日電）美國政府對中國揮出關稅大刀，為了避免遭受波及，台灣政府嚴打洗產地。國發會主委劉鏡清今天表示，國發基金已經發文給所有被投資的公司，要求不得進行洗產地，目前回收40幾份資料，會持續要求廠商提出切結書。

劉鏡清今天赴立法院經濟委員會進行報告，民眾黨立委黃國昌質詢指出，國發基金投資聯合再生能源，當初標榜綠能國家隊，希望協助產業轉型，但他發現聯合再生能源賣給土耳其廠商的太陽能電池，竟從中國上海出貨。

劉鏡清表示，當初投資聯合再生，是希望再創台灣太陽能產業，這情形並非國發會樂見，會去了解相關事宜，如果違法，一定處理。

先前黃國昌要求國發基金清查被投資公司，嚴防廠商替中國洗產地，劉鏡清今天也說，國發基金已經行文給所有被投資的公司，目前收回40多份資料，接下來會持續要求廠商提出切結。

黃國昌質詢國發基金投資公司頻出包，劉鏡清表示，國發基金不是檢調單位，也不是監理單位，沒有能力進行檢調工作，但如果委員提供證據，只要違法一定會處理；對於聯合再生，國發基金已經進行釋股，這是目前最好的解決方案，如果有違法證據，有取得就會處理。

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至於爭議不斷的如興，黃國昌指出，如興前總經理孫瑒已成為通緝犯，卻仍擔任董事及負責人，質疑國發基金有失職之嫌。

劉鏡清說明，有掌握此事，也做了3件事，第1是去函金管會請求表示意見；第2，請律師發函給如興，要求撤換孫瑒；第3，預防將來撤換有問題，國發基金進行釋股。（編輯：潘羿菁）1140416