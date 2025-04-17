關稅衝擊未顯 3月人民幣存款餘額仍寫11年半新低

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（中央社記者潘姿羽台北17日電）美國總統川普高舉關稅大刀，全球經貿秩序被迫改寫，而美中貿易戰火持續升溫，更波及投資人對人民幣的信心。中央銀行今天公布3月國銀辦理人民幣存款餘額，降至人民幣1109.75億元，續寫11年半新低。

央行今天公布3月銀行辦理人民幣業務概況，外匯指定銀行（DBU）人民幣存款餘額大減25.46億元，跌破800億元關卡，降至798.95億元，國際金融業務分行（OBU）微增1.28億元，升至310.80億元；存款餘額合計為1109.75億元，連續4個月下滑，續寫2013年10月以來最低紀錄。

川普今年1月上任後，陸續對加拿大、墨西哥與中國開徵關稅，重新引燃貿易戰火，各國也相繼祭出反制措施。4月2日川普再對全球超過180個國家祭出對等關稅措施，9日宣布暫緩90天，在此期間僅實施10%對等關稅，不過對中稅率即刻提高。

央行官員表示，從最新的3月數據看來，還看不出關稅對企業營運、資金調度的影響，不過中國經濟放緩、匯利率表現不佳，均影響投資人信心。

央行官員指出，3月DBU存款餘額減少，且法人戶、個人戶同步下滑，法人戶方面，主要是投信匯付基金到期贖回款給投資人，以及法人客戶把人民幣存款轉為美元，投資美元計價債券，導致存款餘額減少；個人戶方面，減持人民幣的趨勢已維持一段時間，除了個人投資理財需求考量，美元利率明顯優於人民幣，也有吸金效果。

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央行官員說明，雖然美國聯準會已經緩步降息，利率仍處高檔，具有利差優勢，此外，國銀美元專案多有3%以上水準，人民幣則僅1%左右，對散戶而言，美元明顯更具吸引力。

中國苦於房地產泡沫破裂、製造業產能過剩等難題，經濟前景蒙塵，又逢關稅打擊，內憂外患之下，匯利率表現不佳。回顧近年國銀人民幣存款餘額變化，央行官員也說，減持人民幣的趨勢已經持續一段時間，至今仍是緩步下跌。（編輯：黃國倫）1140417