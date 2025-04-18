台股量縮上漲56點收19395點 本週下跌133點

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（中央社記者張建中台北18日電）台股今天量縮震盪整理，終場上漲56.3點，收在19395.03點，成交值不到新台幣2000億元，僅1963.29億元。台股本週累計下跌133.74點。

台積電、聯發科和鴻海3大權值股同步收漲，台積電在今年美元營收可望持續成長24%至26%，股價止跌回升，收在850元，上漲3元，市值攀至新台幣22.04兆元，貢獻大盤約24點。聯發科收在1365元，上漲25元，鴻海收在135.5元，上漲1元。

隨著客戶拉貨動能增強，第2季記憶體合約價漲價幅度可望擴大，激勵記憶體族群股價齊揚，南亞科和品安強攻漲停，分別達到35.3元及27.25元，晶豪科、華邦電和宇瞻漲幅逾3%。電子類股指數上漲0.39%。

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傳統產業股漲跌互見，貨櫃族群陽明和萬海股價收高，航運類股指數上漲1.32%，表現相對強勢。中鼎因美國子公司CTCIA客戶BKRF母公司GCEH依美國相關規定聲請重整，有高達新台幣196.04億元應收帳款，衝擊股價重挫跌停，達31.6元。

兆豐國際投顧副總經理黃國偉表示，關稅政策及國際經濟情勢充滿不確定性，市場觀望氣氛濃厚，台股短期將呈現區間盤整格局。（編輯：潘羿菁）1140418