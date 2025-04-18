央行預告修正銀行業辦理外匯業務管理辦法 簡化程序

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（中央社記者潘姿羽台北18日電）中央銀行今天預告修正「銀行業辦理外匯業務管理辦法」，除了簡化銀行作業程序，也配合金管會推動台灣成為亞洲資產管理中心的政策，配套修正，簡化銀行發行外幣金融債相關作業。

央行外匯局副局長洪櫻芬指出，為了提升銀行業辦理外匯業務效率，簡化指定銀行設置自動化服務設備、外匯業務後勤作業委託他人處理，以及發行外匯金融債券的申辦程序，擬具「銀行業辦理外匯業務管理辦法」部分條文修正草案，共計修正13條，現正依據行政程序法辦理草案預告，徵求各方意見。

此次修正重點中，包含為了配合金管會亞資中心而進行的修正。洪櫻芬說明，現行銀行發行外匯金融債，以前規定7天內要檢附主管機關核准（備）文件及相關資料，函報央行備查；現在比照金管會規定，並放寬至15天。

洪櫻芬表示，此次修正配合金管會「銀行辦理高資產客戶適用之金融商品及服務管理辦法」規定，之後銀行於核定範圍或額度內再發行者，無須再函報央行備查。

舉例來說，過去銀行發行外匯金融債，要在一週內準備相關文件函報央行備查，即便同個發行額度，發行10次就要備查10次；修正過後，只有第1次發行的15天內要備查，後續在同個額度、計畫下，可逕行發行，不需再備查。

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另外，央行為了簡化銀行業結匯資料傳送作業，修正個人、團體即期外匯交易應傳送資料金額門檻為等值100萬美元以上；即期外匯交易資料傳送時間為訂約日次營業日中午12時前。

洪櫻芬補充，原本規定個人團體門檻是50萬美元、公司行號100萬美元，如今採一制性管理，均訂為100萬美元，簡化銀行傳送資料作業。（編輯：張良知）1140418