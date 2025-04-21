台股下挫288.83點 中小型股跌勢擴大

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（中央社記者張建中台北21日電）台股今天開低走低，終場下挫288.83點，指數收在19106.2點，成交值新台幣2076.7億元，以中小型股為主的櫃買市場跌幅達2.79%。法人表示，市場觀望氣氛濃厚，美國關稅動向是市場關注焦點。

台積電今天走勢疲弱，終場收在835元，下跌15元，影響大盤約120點，市值滑落至新台幣21.65兆元。權值股聯發科下跌20元，收在1345元，鴻海逆勢收高，達136.5元，上漲1元。

高價股普遍走跌，信驊下跌80元，收在2770元，力旺下跌10元，收在2360元，大立光下跌40元，收在2115元；記憶體族群品安和南亞科股價延續強勁走勢，同步攻上漲停，整體電子類股指數下跌1.6%。

傳產股普遍走跌，航運諮詢公司德魯里（Drewry）4月初發布報告指出，高額關稅下，美國貿易商對繼續從亞洲進口商品猶豫不決，將導致船運量減少和更多船次被取消。在市場對於未來需求疑慮加深下，長榮等貨櫃族群股價齊跌，影響航運類股指數下挫2.56%。

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塑膠、紡織、機電、電纜、玻璃、鋼鐵類股指數也下挫逾2%，隨著正新尾盤急拉，勁揚逾5%，橡膠類股指數上漲2%，相對強勢。

新光投信董事長劉坤錫表示，美國關稅政策充滿不確定性，台股人氣退潮，關稅細節將是影響後市的關鍵因素。（編輯：張均懋）1140421