鄉林：小型商辦當道 桃園建照核發居冠年增83%

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（中央社記者何秀玲台北21日電）鄉林不動產研究室今天公布內政部統計數據，今年前2個月全台辦公服務類建照核發總件數達306件，較去年同期成長34.2%；六都中桃園和台南核發件數位居前2名，桃園商辦建照核發量年增83%，總樓地板面積更暴增13倍；市場呈現小型化趨勢，多數建案規模縮減。

提及美國關稅措施，全國商總榮譽理事長、鄉林集團董事長賴正鎰表示，影響台灣房市有限，尚未出現恐慌或拋售；供應鏈重組趨勢，台商回流會使商辦與廠辦市場剛性需求加溫。

鄉林不動產研究室今天發出新聞稿指出，根據內政部國土管理署統計，今年前2個月的全台辦公服務類建照核發306件，六都占146件，其中以桃園表現最為亮眼，今年前2月核發11件商辦建照，年增83%，總樓地板面積達1.87萬坪，較去年同期成長超過13倍。

而台南市今年前2月核發83件建照、樓地板面積達11萬多坪，年增率達10.3%。

鄉林不動產研究室指出，桃園市擁有37個工業區、工業總產值估逾3兆元，並與新竹、苗栗共同形成AI與半導體產業聚落走廊，在企業擴廠的同時，也同步推升青埔、經國與中路等三大商辦板塊迅速崛起，成為商辦市場的後起之秀。

此外，桃園市還有機場捷運，與首條桃園市自建的捷運綠線銜接機場捷運的北段7站，將在明年通車，市區的鐵路地下化也在進行，辦公服務市場需求日趨強勁。至於台南市，目前鐵路地下化工程進度接近90%，2026年即將通車。鄉林不動產研究室表示，這二都皆具交通運輸與人流成本優勢，提高企業選址吸引力與商辦需求。

鄉林不動產研究室指出，當前市場明顯呈現小型化趨勢，多數建案規模縮減，吸引眾多開發商搶攻小型辦公服務空間商機。

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賴正鎰表示，美國總統川普發起新一波關稅戰，影響台灣出口產業及台股，短期內雖然會牽連房市，但因央行第7波房市信用管制提前產生效應，所以關稅戰影響房市有限，尚未出現恐慌或拋售。

賴正鎰指出，關稅壓力也浮現供應鏈重組趨勢，甚至出現轉單潮，台廠因此受惠，所以最近在海外包括東南亞的部分台廠，考慮將產線遷回台灣，他認為台商回流也會使商辦與廠辦市場剛性需求明顯加溫。（編輯：楊蘭軒）1140421