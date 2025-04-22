道瓊重挫971點 台股面臨萬九關卡挑戰

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北22日）市場疑慮川普與鮑爾在美國降息腳步意見相左，美股道瓊重挫971點，科技股受累，台指期夜盤下跌229點，失守19000點，台積電期貨夜盤跌10點收825點。期貨法人指出，台股今天力守萬九關卡，後續留意川普動態以及美科技股財報。

美國總統川普再度抨擊聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell），並且呼籲他立即降息，引發市場避險情緒高漲，美國資產再度湧現賣壓，美國股匯債市齊跌，科技股大幅下跌，黃金價格再創新高。

道瓊工業指數終場重挫971.82點，跌幅2.48%，收38170.41點，標準普爾500指數下跌124.5點，跌幅2.36%，收5158.2點；那斯達克指數重挫415.55點，跌幅2.55%，收15870.9點，費城半導體指數滑落80.55點或2.10%，收3751.91點。

人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）挫跌4.51%，再度跌破100美元收96.91美元；台積電美國存託憑證（ADR）跌2.56%收147.86美元。

證券法人分析，美國關稅政策變數未緩，加上川普言論衝擊美股債匯市，市場對美國金融市場不確定性憂慮大增，台股今天賣壓難免，力守萬九關卡，近日成交量持續萎縮，4月7日大跳空缺口壓力暫時難消化，後續可否觸底反彈，唯量是問，留意川普動態以及美科技股財報。

行政院長卓榮泰21日核定新台幣880億元「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」，經濟部提供4項支持措施，包含外銷貸款優惠保證加碼、中小微企業多元發展貸款加碼、研發轉型補助、爭取海外訂單，投入經費410億元。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

財政部放寬廠商申請貿易融資利息減碼的資格，其他因應措施包括提供出口廠商金融支持，即貿易融資利息減碼、輸出保費優惠等。

根據供應鏈消息，英特爾將於5月中旬於台北國際電腦展（COMPUTEX）開展前舉辦在台40週年晚宴，執行長陳立武也將親自來台與供應鏈夥伴會面。（編輯：張均懋）1140422