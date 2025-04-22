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研調：關稅風險升溫 今年筆電出貨年增率下修至1.4%

2025/4/22 14:38
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（中央社記者吳家豪台北22日電）美國暫緩徵收高額對等關稅90天，提供筆記型電腦品牌短暫喘息空間，但整體市場仍籠罩在政策與經濟的不確定性中。根據市場研究機構TrendForce最新調查，由於整體經濟疲軟與關稅風險升溫，2025全年筆電品牌出貨預估年增率由3.6%下修至1.4%。

TrendForce（集邦科技）今天發布新聞稿表示，筆電品牌自2024年底開始提前擴大備貨規模，2024年第4季出貨年增率達5.1%，2025年第1季出貨年增率達到7.2%。

分析供應鏈情況，TrendForce指出，美國目前對自東南亞進口的筆電維持零關稅，對來自中國的筆電實施20%進口稅率，導致筆電品牌加速自越南、泰國等地出貨至美國市場。

根據TrendForce觀察，美系筆電品牌早期就積極布局東南亞產能，具備較大調度彈性，得以在90天豁免期內快速補充北美通路庫存。反觀非美系品牌，因東南亞供應鏈尚未完全成形，短期內的調整空間相對有限。

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TrendForce表示，美國為全球最大筆電單一市場，約占總需求30%，即使短期內關稅暫緩有助品牌出貨，但終端價格上調的可能性非常高，恐將抑制消費與商用換機需求。同時，中國若落實對美國關鍵零組件加徵關稅，將進一步提高整機生產成本，迫使品牌採取更保守的生產與採購策略。

TrendForce指出，目前筆電品牌廠正密切關注美國與各國家的關稅協商進展，若美國最終對東南亞地區課徵的關稅能控制在10%至20%間，將有助緩解廠商成本壓力、穩定市場信心。若後續談判破裂、政策風險擴大，下半年筆電售價調漲與需求疲弱可能無法避免，屆時2025年筆電品牌出貨年增率恐將反轉，下探至年減2.1%。（編輯：張均懋）1140422

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