關稅拉貨與AI運用潮 3月工業生產指數創同月新高

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（中央社記者曾智怡台北23日電）經濟部今天公布3月工業和製造業生產指數皆創歷年同月新高紀錄，連13紅，其中積體電路生產寫下同期新高，成長達29.49%。統計處分析，確實有部分廠商因應美國關稅提前拉貨，但目前主要成長動能仍在AI運用浪潮。

經濟部今天公布3月工業生產指數為106.10，年增13.65%，其中製造業生產指數106.89，年增14.71%，指數皆為歷年同期新高，連續13個月正成長。

累計今年前3月工業生產指數為98.30，年增11.95%；製造業生產指數為98.77，成長12.79%。經濟部預估4月製造業生產指數估介於100.24至104.24，年增14.4%至19%。

經濟部統計處副處長黃偉傑表示，3月製造業生產指數連13紅，主因受惠人工智慧（AI）、高效能運算及雲端資料服務等需求持續熱絡，挹注資訊電子產業生產動能續增，但部分傳統產業仍受市場競爭及需求保守影響而呈減產，抵銷部分增幅。

資訊電子產業方面，電子零組件業年增25.07%，指數創歷年單月新高，其中積體電路業受惠高效能運算與人工智慧應用需求持續暢旺，年增29.49%，指數同樣寫下同月新高；面板及其組件業因客戶拉貨動能增強，年增10.05%。

至於電腦電子產品及光學製品業，受惠人工智慧應用及雲端資料服務需求旺盛，以及手機鏡頭訂單增加與半導體產業投資動能續強，年增21.22%，指數續創歷年同月新高。

傳統產業部分，除機械設備業受惠半導體先進製程積極擴充產能，年增7.57%，其餘產業仍呈現衰退，3月基本金屬業、化學材料及肥料業、汽車及其零件業指數分別年減4.78%、3.94%、10.82%。

媒體詢問關稅戰前拉貨潮是否已經發酵，黃偉傑表示，確實有廠商反應提前拉貨現象，但他強調，目前支撐外銷動能仍是AI運用浪潮，尤其在全球經濟混沌不明之下，AI產業發展相對比較明朗。

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至於何時才能觀察到關稅帶來的顯著影響，黃偉傑認為，目前關稅政策還有許多未知數，多數廠商也認為現在不確定性非常高，仍難以預估影響。

展望未來，黃偉傑表示，國際貿易措施及地緣政治衝突等不確定因素持續干擾全球經貿成長步調，但人工智慧、高效能運算等新興科技應用持續拓展，帶動半導體先進製程及高階伺服器等相關供應鏈生產持續上揚，可望支撐國內製造業生產動能穩健成長。（編輯：林克倫）1140423