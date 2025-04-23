3月零售餐飲營收寫同期新高 經部：百貨年減幅度收斂

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（中央社記者曾智怡台北23日電）經濟部今天公布3月零售、餐飲業營業額，皆創歷年同月新高，其中，百貨公司營收仍因台中新光三越氣爆停業而呈現衰退，但年減幅度已收斂到個位數。統計處預估，4月因母親節檔期陸續展開及新商場加入，整體零售業可望維持正成長。

經濟部統計處今天公布3月批發、零售及餐飲業營業額統計，3月零售業營業額為3930億元，年增0.4%，為歷年同月新高；累計首季零售業營業額達1兆1945億元，同創歷年同期新高，年增0.9%。

不過，並非零售業所有業別都表現良好，受高基期與出國潮影響，布疋及服飾品零售業因國內精品銷售趨緩，年減4.3%；綜合商品零售業中的百貨公司也年減1.0%。

經濟部統計處副處長黃偉傑解釋，新光三越百貨台中中港店2月發生工安事件，雖然3月影響程度趨緩（2月百貨公司營業額年減19.3%），但因尚未恢復營業，所以百貨公司仍在負成長，但新光三越已在4月找到第二賣場，預估後續減緩幅度收斂；另一方面，3月下半月也有新商場加入，抵銷部分減幅。

展望4月，他表示，零售業因逢清明連假、母親節檔期陸續展開，以及新商場加入，可望維繫成長動能。

媒體詢問先前股災是否有影響國內消費，他說，台股是短期因素，要長期檢視較準確。至於美國對等關稅是否影響後續內需買氣，他則說，仍有待觀察。

餐飲業方面，3月營業額855億元，年增2.8%，為歷年同月新高；累計第1季營業額為2740億元，年增3.7%，寫下歷年同季新高。

媒體關切CPI對零售餐飲影響，是否造成營業額實質負成長。黃偉傑指出，3月CPI商品類漲2.58%、外食費漲3.26%，最近物價上漲較多在蔬菜水果，但也非每一種水果都漲，例如蘋果價格就有下降，存在替代效果因素。

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批發業方面，3月營業額為1兆1821億元，年增9.9%，創歷年同月新高；累計批發業第1季營業額為3兆3229億元，年增9.2%，同樣締造歷年同季新高紀錄。

統計處預估，4月批發營業額預估介於1兆1075億到1兆1393億元，年增4.3%到7.3%；零售營業額預估介於3888億元至4004億元，年增0.4%至3.4%；餐飲營業額預估介於817到841億，年增2.2%到5.2%。（編輯：楊蘭軒）1140423