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美中貿易戰有望降溫 投顧：台股技術面轉強籌碼健康

2025/4/24 08:20
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（中央社記者吳家豪台北24日電）美國總統川普稱無意撤換聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell），且美中貿易爭端有望降溫，激勵美股主要指數收紅。投顧指出，台股技術面有轉強跡象，但追價意願不足，目前融資餘額連續4天減肥，籌碼持續健康。

美股道瓊工業指數23日終場上漲419.59點或1.07%，收39606.57點，標普500指數上漲88.10點或1.67%，收5375.86點；那斯達克指數勁揚407.63點或2.50%，收16708.05點，費城半導體指數挺升151.87點或3.96%，收3983.92點。

美國財政部長貝森特釋出美中關稅戰可望放緩訊息，帶動台股23日勁揚，加權指數終場收在19639.14點，大漲845.71點，僅次於4月10日大漲1608.27點，為歷史第2大收盤漲點，成交值新台幣2690.98億元。

外資23日買超新台幣263.7億元，結束連6個交易日賣超；自營商買超1.28億元，投信買超30.17億元，三大法人合計買超295.15億元。

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在產業訊息方面，晶圓代工廠聯電財務長劉啟東23日出席法人說明會表示，第2季所有應用產品需求都將溫和回升，預期產能利用率將回升到74%至76%，晶圓出貨量增加5%至7%。

高速傳輸介面晶片廠譜瑞-KY預期，第2季營運表現可望淡季不淡，季營收將較第1季持平表現，高速產品需求強勁，面板驅動IC產品需求也開始復甦，是主要動能。（編輯：張均懋）1140424

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