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研華首季每股賺3.17元 估關稅影響第2季出貨交期

2025/4/24 15:05
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（中央社記者吳家豪台北24日電）工業電腦廠研華今天董事會通過第1季財報，營收及獲利均年增雙位數，每股盈餘3.17元。展望第2季，面臨國際地緣政治局勢及關稅議題等系統性風險，研華預期客戶訂單能見度與出貨交期可能略受影響。

研華今年第1季合併營收達新台幣173.51億元、年增25%；稅後淨利為27.34億元、年增37%，每股稅後盈餘3.17元。

研華第1季整體營運以區域別而言，北美、歐洲、中國及新興市場表現較佳，營收年增率分別為23%、25%、11%及18%，台灣市場較去年同期略增；北亞市場營收較去年同期呈現下滑，主要受韓國市場終端需求疲弱影響。

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研華財務長暨綜合經營管理總經理陳清熙透過新聞稿表示，在接單方面，首季整體接單/出貨比值（B/B Ratio）為1.08，3大區域BB值仍大於1，其中歐洲及中國BB值皆較去年第4季成長，分別達1.10及1.07；北美BB值則微幅下滑至1.05。

展望第2季，陳清熙指出，研華持續擴大應用布局邊緣人工智慧（Edge AI）市場，各主要市場需求維持增溫，整體營運將穩健向上；但面臨國際地緣政治局勢及關稅議題等系統性風險，客戶訂單能見度與出貨交期可能略受影響，研華已彈性調整出貨結構及強化供應鏈韌性，透過與客戶密切溝通，降低潛在風險與不確定性。（編輯：張良知）1140424

陳清熙
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