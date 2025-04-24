聯強印尼營收超越台灣 雅加達運籌中心2期啟用

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（中央社記者曾仁凱台北24日電）3C通路大廠聯強持續耕耘印尼市場，今天宣布旗下聯強印尼的雅加達運籌中心第2期啟用，有助產品代理、通路覆蓋度及營運成本降低，看好聯強印尼未來幾年營收可望持續創高。

聯強副總裁杜書全日前在法人說明會指出，聯強在印尼市場持續成長，去年因為有新的中國手機品牌導入，聯強印尼去年營收年增19%，占公司營收比重站上1成，規模已超越台灣市場。

聯強印尼營收已連續4年創歷史新高，2024年營收規模突破新台幣400億元，其中通訊業務大幅成長80%，商用加值業務也成長13%。為乘勝追擊，聯強持續擴大印尼投資。

聯強2011年與印尼當地最大的電腦集團ME合資成立聯強印尼，透過聯強跨國營運經驗，以及與各大品牌商的客戶關係，結合ME印尼當地團隊的營運實力與通路人脈，雙方攜手拓展印尼3C通路市場商機。

聯強印尼2019年購地自建雅加達運籌中心，之後立即再投入運籌中心2期的擴建，並於最近完工啟用，兩期總投資金額超過6億元。聯強表示，此舉有助強化產品完整度、通路覆蓋度，以及對原廠與客戶的服務效能，有助聯強印尼因應快速成長的市場需求。

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聯強表示，印尼人口超過2.8億人，是全球人口第4多的國家，目前仍處於經濟快速成長階段，看好印尼市場前景。

聯強印尼目前在印尼29個城市設有營運據點，第一線直接服務超過6000家經銷通路，通路覆蓋包括系統整合商、電商、連鎖通路與資通訊門市等；搭配22座倉儲物流中心，聯強印尼成為唯一在印尼擁有完整在地布局、覆蓋超過330個城市與所有主要島嶼的資通訊產品通路商。（編輯：張良知）1140424