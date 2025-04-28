台灣首家掛牌專業動物藥廠 永鴻盤中漲逾3成

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（中央社記者曾仁凱台北28日電）永信投控旗下永鴻生技今天以28元掛牌上市，成為首家掛牌的專業動物藥廠，掛牌首日盤中股價最高漲逾3成，高點突破39元。

永鴻生技為永信投控旗下成員，由永信藥品於2016年收購外商藥廠，並將原有動物事業處獨立合併，成為大型動物藥廠。主要從事產銷化學藥物與飼料添加劑等動物用產品，擁有超過300張國內動物產品許可證，產品分為治療性藥品、含藥飼料添加劑、非含藥飼料添加劑及寵物用藥與保健品4大類。

永鴻生技今天正式轉上市，成為首家掛牌的專業動物藥廠，承銷價28.01元，競拍超額認購達4.64倍，另公開申購率僅為1.26%。

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永鴻生技秉持永信藥品製藥基礎，為台灣第1家取得WHO GMP認證的動物藥廠，另取得GMP、FAMI-QS、ISO9001等認證，目前有15條生產線、超過350種品項，具有人用藥規格的無菌一般針劑及高致敏針劑產線，提供高品質動物用治療針劑。

永鴻表示，希望以人用藥的規格拉高動物藥品質，為台灣畜牧養殖產業提供更完善且符合需求的高優質動物藥品、保健品和各類疾病控制、治療、飼養管理等技術支援服務。（編輯：張均懋）1140428