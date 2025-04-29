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聯卡中心：2024年台灣網路交易額1.8兆 6年增1.7倍

2025/4/29 13:55
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（中央社記者羅元駿台北29日電）嗶經濟夯。聯卡中心今天指出，台灣2024年網路交易（EC交易）金額達新台幣1.8兆元、較2019年成長1.7倍；交易筆數更高達15.7億筆、較2019年增長3.2倍，顯示民眾在疫後已有日常小額高頻的支付習慣。

聯卡中心今天發布新聞稿指出，隨數位經濟的快速發展，網路交易已成全球消費市場重要驅動力，而聯卡中心信用卡大數據平台分析2019年至2024年台灣持卡人的信用卡網路交易資料。

聯卡中心指出，2024年網路交易簽帳金額創下新高約1.8兆元，相較2019年的6600億元、成長約1.7倍；簽帳筆數更是從2019年的3.7億筆，提升到2024年的15.7億筆、成長約3.2倍。

聯卡中心分析，網路交易占整體消費的比例持續提升，2019年約有一半的網路消費，而單筆消費金額未滿500元，2024年小額消費占比則超過70%，顯示民眾在日常生活中更頻繁進行網路交易，並轉變為日常小額高頻的支付。

聯卡中心進一步分析跨境網路交易，2019年至2024年期間，消費金額成長92.6%，且2022年至2024年的年消費金額皆突破1000億元關卡。其中，2024年較2022年成長63.5%，較同期的整體網路交易金額成長率35.2%突出。不過，跨境網路交易仍僅占整體網路交易金額約10%，顯示民眾使用網路交易仍集中在國內平台。

網路交易消費場域部分，聯卡中心分析，綜合零售業始終排名第1，且涵蓋超過40%的消費金額，餐飲業於疫情前後使用網路交易的總金額占比，從2.2%大幅提升至11%以上；另外便利商店通路占比雖不逾10%，但相較於疫情前的4.1%、成長仍顯著。

以年齡、性別等分析網路交易使用情形，聯卡中心表示，發現女性使用網路交易消費金額較高、占整體網路交易消費金額約53.9%；綜合零售業以30歲至60歲的青壯年族群消費金額比例高，60歲以上族群則在休閒娛樂業有較高的消費金額。

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聯卡中心說明，從網路交易的消費趨勢看出青壯年族群可能多數採買家庭日常用品，於綜合零售業消費較多；60歲以上族群則是退休後享受生活，在休閒娛樂方面更捨得消費；年輕族群則習慣於餐飲外送服務的便利性，於餐飲業消費占比較高。

聯卡中心指出，2020年全球受疫情影響，消費習慣迎來重大改變，網路消費與電子錢包支付從選項變為主流；在推展網路交易的同時，也面臨包含交易偽冒詐騙及年長者數位落差等挑戰。（編輯：潘羿菁）1140429

#聯卡中心
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