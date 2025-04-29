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前2月壽險業外幣保單對新約保費貢獻度 創7年同期次低

2025/4/29 17:50
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（中央社記者羅元駿台北29日電）金管會今天公布，2025年前2月整體壽險業外幣保單新契約保費折合約新台幣673.54億元、年增41%，但占整體新契約保費收入貢獻比僅38.95%，寫近7年同期次低。

金管會統計，2025年前2月整體壽險業外幣保單新契約保費折合約新台幣673.54億元、年增41%，其中外幣傳統型保單新契約保費折合新台幣約579.34億元，年增33%，外幣投資型保單新契約保費折合約新台幣94.2億元，年增122%。

金管會保險局副局長蔡火炎分析，因新台幣保單成長力道相對強勁，外幣保單占壽險業整體新契約保費貢獻度相對下滑，金管會揭露，2025年前2月外幣保單對整體新契約保費貢獻度為38.95%，創近7年同期次低，最低為2019年同期的38.28%。

外幣保單則以美元保單為最大宗，金管會資料顯示，今年前2月美元保單新契約保費達20.16億美元，年增34%，美元投資型保單新契約保費達2.71億美元，年增113%，美元傳統型保單新契約保費達17.45億美元，年增26%。

蔡火炎指出，美元投資型保險較去年同期增加主因是美股回升讓銷售量增加；美元傳統型保單則是受到保險業者提高宣告利率、帶動買氣。

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今年前2月澳幣保單新契約保費達0.43億澳元、年增126%，其中投資型保險約0.12億澳元、傳統型保險約0.31億澳元。蔡火炎分析，投資型成長主要是市場對澳洲信心提升、銷量增加；傳統型則是因澳洲央行降息，澳幣保單利率相對有吸引力。

今年前2月人民幣保單新契約保費則為0.33億人民幣，年增200%，人民幣投資型保單新契約保費達0.24億人民幣，年增167%，人民幣傳統型保單新契約保費為0.09億人民幣，年增350%。蔡火炎說明，人民幣投資型成長主要與中國股市略有回升有關，傳統型則因部分保險公司推出新產品，帶動商品銷售。（編輯：林淑媛）1140429

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蔡火炎
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