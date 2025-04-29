關稅反覆 童子賢：產銷不順將使消費品貨架空空如也

（中央社記者吳家豪台北29日電）代工廠和碩董事長童子賢日前向外媒表示，美國關稅政策反覆，可能導致美國消費電子產品短缺。他今天受訪指出，政策制定者可能以關稅作為談判手段，爭取有利協議；但若從生產到配銷的流程不順暢，將嚴重影響經濟運作。

童子賢日前接受路透社採訪表示，美國關稅政策反覆，擾亂零售商出貨決策，2個月內美國貨架可能變得像第三世界國家一樣，人們去百貨公司或超市會發現貨架空空如也，因為企業都在觀望，最終恐導致食品和消費電子產品短缺。

童子賢今天下午出席「解碼創新板 創業投資新機遇」論壇，以「企業鏈結新創 帶動創新創業新沃土」為主題發表演講，會前接受媒體採訪。

他說，從設計到生產屬於生產方，從配銷到終端消費者屬於消費方，如果從生產到消費都能夠很順暢，就是所謂的經濟順暢。這不僅止於電腦或手機產品，如果食物或飲料的需求不確定，就無法規劃3天或5天後的市場銷售，難以調集物料。

童子賢進一步指出，電子產品的銷售規劃雖然不是3天或5天，但如果3個月或5個月不順，價格可能會下滑，因為新的IC出來，舊IC庫存很難賣出去。對整體經濟而言，非常重要的是從生產到消費要順暢；以食品為例，包含運輸、冷凍空調、倉儲到配銷都要非常順暢。

童子賢表示，過去幾十年，在全球分工合作運作很好的情況下，很多經濟活力展現得不錯；現在面對關稅政策反覆，很多人因為關稅稅率每週一變，也許每個月兩變或三變，難以規劃下個月或下一季的產品配銷；台灣有很多公司從事生產製造，訂單因此開始變得舉棋不定。

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他強調，以前因為有世界貿易組織（WTO）的資訊科技協定（ITA），很多數位產品是零關稅，當這些零關稅的產品賣得差不多，須思考新的產品是否上架。如果經濟不確定性很高，大家會互相猜測是否進行下一步，在這樣的情況下，不只食品的貨架會空，電子產品的貨架也許2個月或3個月也會空，接著很多工廠要評估是否繼續生產，帶來很多不確定性。

童子賢指出，相信所有參與規劃與制定政策的人，一定是聰明的，先前的關稅談判也許只是拿關稅當作手段，希望盡快達成有利於某一方的協議；但若任由這種生產和消費互相猜測的現象發生，恐怕很多從生產到配銷的行為都會受到嚴重影響。（編輯：張良知）1140429