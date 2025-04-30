台指期夜盤小跌1點 法人看台股震盪整理

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（中央社記者張建中台北30日電）美股主要指數29日多數收高，道瓊工業指數上漲300.03點，費城半導體指數下跌38.87點。台積電美國存託憑證（ADR）上漲0.66%。法人表示，台指期夜盤小跌1點，台股可能震盪整理。

美國總統川普簽署行政命令，調降4月初實施的部分汽車關稅，美股29日多數收高。道瓊工業指數上漲300.03點，漲幅0.75%，標準普爾500指數上漲32.08點，漲幅0.58%，那斯達克指數上漲95.19點，漲幅0.55%，費城半導體指數下跌38.87點，跌幅0.92%。

國內外產業訊息方面，外資日前下修全球人工智慧（AI）伺服器出貨展望，點名代工廠廣達（2382）將是受災戶。廣達董事長林百里受訪表示，這個看法「不是內行的人說」，「我沒有悲觀，不要聽那個雜音」。

台達電第1季營收新台幣1189.19億元，季增4.1%，年增30.25%；歸屬母公司淨利102.31億元，季增42.5%，較去年同期成長77.5%，每股純益3.94元，為歷史第3高。台達電並預期，上半年表現將優於去年同期。

測試介面廠中華精測受惠美系高效能運算（HPC）晶片測試訂單需求暢旺，第1季稅後獲利新台幣2.21億元，創下歷史同期新高，每股純益6.75元。

半導體封測廠力成表示，美國關稅變數可能干擾半導體產業，不過對力成影響小，預估到第3季集團業績可逐季成長，力成人工智慧（AI）晶片用高頻寬記憶體（HBM）持續驗證中，預期最快第3季底後可漸明朗。

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氣動元件廠亞德客-KY指出，美國關稅變數影響小，4月出貨可較3月佳，第2季氣動元件稼動率可到110%高檔水準，帶動毛利率季增，上調今年整體業績成長幅度至十位數低段區間（low teens）。

法人表示，現階段消息面仍是左右市場的關鍵因素，投資人應聚焦美中貿易協議進展、半導體貿易調查結果與關稅稅率、聯準會政策動態與上市櫃企業第1季財報等。（編輯：張均懋）1140430