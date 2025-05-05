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新台幣急升 電腦品牌廠與代工廠淪受害股盤中翻黑

2025/5/5 11:57
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（中央社記者吳家豪台北5日電）新台幣兌美元匯率強勢升值，以出口為導向的電子股面臨匯兌損失風險，包括電腦品牌廠及代工廠都淪為受害股，今天盤中震盪翻黑；晶圓代工廠台積電挫逾2%、最低923元，華碩下跌超過3%，廣達、緯創跌幅約2%。

台股今天早盤漲近百點後震盪翻黑，權值股台積電、鴻海、聯發科走跌，電子股及金融股皆下跌超過2%；資產股、營建股受惠新台幣升值題材，股價呈現上漲。

晶圓代工廠台積電幾乎所有營收以美元計價，根據台積電估算，新台幣兌美元升值1%，會造成營業利益率下降0.4個百分點；今天台積電早盤一度走高至957元，隨後震盪翻黑，最低達到923元、跌幅2.84%。手機鏡頭龍頭廠大立光一向採取自然避險，今天股價下跌超過4%，最低2080元。

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筆記型電腦品牌廠華碩、宏碁都有出貨到北美市場，今天華碩股價盤中翻黑，最低559元、重挫逾5%；宏碁最低33.45元，跌幅超過1%。板卡廠技嘉跌幅約2%，微星跌逾5%。

人工智慧（AI）伺服器代工廠也受到新台幣升值影響，廣達主要客戶包括北美4大雲端服務供應商（CSP），今天廣達股價盤中翻黑，最低245元，跌幅超過2%；緯創跌幅也超過2%，最低102.5元，回測百元大關。（編輯：楊凱翔）1140505

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