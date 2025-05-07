台股甩尾漲23點收20546點 守住5日線

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（中央社記者吳家豪台北7日電）台股今天走勢震盪，早盤一度上漲逾160點，但市場觀望氣氛濃厚，盤中翻黑量縮整理，尾盤大單敲進，瞬間拉抬指數83點，終場加權指數翻紅收在20546.49點，上漲23.9點，漲幅0.12%，守住5日均線約20524點，成交值新台幣2697.95億元。

電子類股指數終場上漲0.31%，金融類股下跌0.16%；傳產族群的營建、航運、鋼鐵表現弱勢，分別下跌1.75%、1.16%、0.78%。

電子權值股台積電收928元，上漲0.87%；鴻海翻黑收在145元，下跌0.68%；聯發科收1275元，下挫0.39%。

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防疫與軍工概念股成為資金避風港，亞航收39.85元、上漲2.84%，漢翔收46.8元、小漲0.65%；永信漲3.53%、收67.5元，中化生漲2.63%、收29.25元。

國泰證期顧問處協理蔡明翰對中央社記者表示，在美國半導體晶片關稅公布前，市場觀望氣氛濃，如果稅率偏高，短期可能導致股市大幅震盪拉回，且美國聯邦準備理事會（Fed）將公布最新利率決策，仍有許多不確定性，須持續觀察。（編輯：楊凱翔）1140507