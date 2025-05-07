外交部：對美關稅談判未涉及匯率 央行未加入談判

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（中央社記者楊堯茹台北7日電）台幣匯率連兩天暴力升值，引發美國施壓議論。外交部澄清，對美關稅談判並無涉及匯率議題，央行並未加入這次關稅談判。

新台幣匯率歷經連兩日暴力升值，6日終於冷靜下來，早盤閃見29元，匯價隨後拉回，並由升轉貶，終場收在30.28元，重貶1.35角，台北及元太外匯市場總成交金額30.415億美元。

對於美國政府施壓亞洲國家貨幣升值的說法，外交部昨天深夜近12時發布新聞稿指出，行政院經貿談判辦公室5日即對外說明，這次台灣對美關稅談判並無涉及匯率議題。

外交部強調，央行並未加入這次關稅談判，也不在台美經貿工作小組內。

媒體報導，南韓中央銀行（韓國銀行）行長李昌鏞稱美國政府施壓亞洲國家要求貨幣升值。外交部指出，據韓國媒體報導，李昌鏞所稱應為市場心態對部分亞洲國家匯率造成波動，部分台灣報導過度詮釋。

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民進黨立委林楚茵在社群平台Threads發文表示，李昌鏞是針對南韓經濟與韓圓政策對韓國內部的發言，台灣無從得知美韓如何談判，更無從評論。

林楚茵強調，站在外交專業的立場，韓國不會越界評論台美貿易談判，但可悲的是，台灣在野黨竟見獵心喜，趁機操作「疑美論」、利用資訊落差攻擊美國，打擊台灣士氣，甚至拉韓國背書製造外交困擾，影響台灣對外關係。（編輯：蘇志宗）1140507