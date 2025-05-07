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韓央行總裁揭美施壓升值？綠委引用中經院長說法澄清

2025/5/7 12:41（5/7 13:51 更新）
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南韓中央銀行（韓國銀行）行長李昌鏞。（路透社）
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（中央社記者林敬殷台北7日電）媒體今天報導，南韓中央銀行（韓國銀行）行長李昌鏞表示，美國政府施壓亞洲國家要求貨幣升值。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤說，「這是假新聞，是錯誤訊息」，國內部分媒體「斷章取義」、「移花接木」，呼籲各界不要過度臆測、惡意造謠，造成市場波動。

吳思瑤上午在立法院受訪時，回應媒體報導李昌鏞的美國施壓亞洲國家升值說法，她重申，匯率不是政治問題，是專業問題，不要泛政治化，夾雜太多臆測跟政治動機，「台灣跟美國目前談判說磋商並沒有觸及匯率問題」，現在匯率波動基於市場預期心理，及外資看好台灣產業。

吳思瑤表示，今天有媒體引用李昌鏞說法，說是證實美國施壓亞洲國家造成幣值波動，這是假新聞，錯誤訊息。

吳思瑤也引用中華經濟研究院院長連賢明在社群媒體發文，她說，連賢明的文章還原李昌鏞原話是，「隨著一些傳言的傳播，市場上確實會發生許多預期的心理，目前韓國並不清楚美國在匯率問題上，有什麼要求，並不清楚美國在匯率問題上下一步要如何推進，韓國還不清楚美國具體要求是什麼」。但台灣媒體卻操作成美國施壓匯率問題，她不解為什麼有媒體要做這種惡質的操作、斷章取義的報導。

吳思瑤指出，這樣的操作，沒有真實可靠的訊息，只是擴大臆測、誇大言論，卻造成市場的憂慮，讓整個市場的預期心理更為加劇，不利於台灣匯率的穩定。

吳思瑤表示，到昨天為止，新台幣的匯率已相對回穩，但短期間的國際波動恐怕還是要慎防因應，她不樂見在野黨在這個關鍵時刻，沒有幫忙滅火、救火，還在一旁協助放火，「一定要跟自己國家過不去嗎？」

吳思瑤說，匯率、市場的穩定，以及民心與社會的穩定，是每一個從政者都應努力去做。

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吳思瑤表示，總統府、行政院、央行及台灣經貿談判辦公室，已把正確訊息告知社會，「台灣跟美國目前談判說磋商並沒有觸及匯率問題」，現在匯率波動基於市場預期心理，及外資看好台灣產業，所以外資買超台灣股票。

談及市場穩定，吳思瑤呼籲各界不要過度臆測，甚至是惡意造謠，造成市場波動。她表示，穩定台灣市場及民心社會，人人有責，她也希望不要再有假訊息或斷章取義的情況。（編輯：楊凱翔）1140507

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媒體今天報導，南韓中央銀行（韓國銀行）行長李昌鏞表示，美國政府施壓亞洲國家要求貨幣升值。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤（圖）說，這是假新聞，是錯誤訊息，呼籲各界不要過度臆測、惡意造謠，造成市場波動。中央社記者林敬殷攝 114年5月7日
媒體今天報導，南韓中央銀行（韓國銀行）行長李昌鏞表示，美國政府施壓亞洲國家要求貨幣升值。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤（圖）說，這是假新聞，是錯誤訊息，呼籲各界不要過度臆測、惡意造謠，造成市場波動。中央社記者林敬殷攝 114年5月7日
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