新台幣兌美元飆升9角 卓榮泰：受國際情勢影響

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（中央社記者王承中台北2日電）新台幣兌美元今天飆升9.53角，國民黨立委羅明才關注是否受到美方壓力。行政院長卓榮泰表示，政府沒有受到任何貨幣升值的壓力，取決於市場機制，匯率受國際情勢影響很大，現在就是持續觀察；這樣預期是有的，但沒有到不可控的狀況。

美股收高，帶動台股今天大漲逾500點，新台幣今天以32.1元開盤後，接著一路猛升，截至下午2時30分，新台幣盤中罕見升值達30.815元、狂飆1.202元。

立法院今天繼續進行總質詢，國民黨立委羅明才指出，國際局勢變化萬千，短短一個月內，新台幣從33元兌換1美元，急升到接近31元，今天已經破紀錄，一天就升值9角。台幣一直升值，已經快接近央行的防線，新台幣如此急升，是否受到什麼樣的壓力，是否影響國內企業或來台觀光。

卓榮泰指出，日前央行總裁楊金龍在立法院答詢過程中表示，台灣長期來看是匯率穩定國家，政府沒有強力操縱，就交由市場機制。目前政府也沒有受到任何貨幣升值的壓力，還是取決於市場機制。

卓榮泰表示，世界依照美元的走向，美元比較疲軟，各種匯率升值，現在是這個趨勢，反映出關稅貿易政策的調整過程當中，各國都還在調適。他知道，新台幣這樣升值，對國內出口產業會造成相當大的衝擊，所以才提出產業支持方案，各方面幫忙產業度過衝擊。

卓榮泰指出，或許現在面臨的狀況，有在政府判斷當中，但是並沒有發生過不可控制的狀況。

羅明才追問，所以新台幣升值沒有來自美方的壓力。卓榮泰表示，楊金龍日前在立法院已經正式答覆，沒有受到任何壓力。但股匯市的穩定，是政府應該要有的作為，匯率受國際情勢影響很大，現在就是持續觀察。這個預期是有的，但是沒有發生到不可控的狀況。

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羅明才指出，今天一天台幣兌美元匯率就漲8角，沒有幾天的時間就從33元到31元，新台幣有沒有可能升值到30元對1美元。

卓榮泰指出，持續在關注這樣的狀況，央行對匯率的掌握，並沒有用行政上干預太多，因為台灣不是政治干預貨幣的國家，還是市場機制，政府的關心跟業界的問題要連結在一起，這是政府的責任。（編輯：張均懋）1140502