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寶成前4月營收885億年增5% 製鞋業務成長

2025/5/12 18:50
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（中央社記者潘智義台北12日電）製鞋廠寶成工業今天公布4月自結合併營收為新台幣215.16億元，年增2.1%；1至4月自結合併營收為885.52億元，年增5%。

寶成工業重要子公司裕元工業自結4月營收為6.58億美元（約新台幣214.59億元），年增1.2%，其中製鞋業務年增10.5%；1月至4月自結營收26.87億美元，年增1.3%，其中製鞋業務較去年同期增長7.1%。

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由裕元工業的零售業務獨立分拆上市的寶勝國際4月自結營收為人民幣13.74億元（約1.89億美元），年減15.3%；1至4月自結營收為人民幣64.81億元（約8.89億美元），年減7.7%，顯示主要營運地區終端消費依然未見明顯回升。

製鞋廠豐泰自結4月合併營收新台幣72.68億元，年增2.72%；今年1至4月歸屬於母公司業主淨利為14.59億元，每股盈餘1.48元。（編輯：林家嫻）1140512

#裕元工業
#豐泰
#寶成工業
#寶勝國際
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