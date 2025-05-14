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美股多收高輝達勁揚 法人：台股維持高檔震盪格局

2025/5/14 08:29
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（中央社記者江明晏台北14日電）美中貿易談判降關稅，美股多繼續勁揚，輝達股價漲5.63%，台積電ADR（美國存託憑證）漲3.75%，台股13日漲近500點後收斂，收盤上漲200.60點，收在21330.14點；法人分析，台股近期將維持高檔震盪格局。

最新數據顯示美國4月通膨降溫，延續市場看好美國與主要貿易夥伴改善關係的樂觀情緒，華爾街股市今天多收高。

道瓊工業指數下跌269.67點或0.64%；標普500指數小漲0.72%；那斯達克指數勁揚1.61%；費城半導體指數上漲3.15%。

外媒報導，美國總統川普赴沙烏地阿拉伯利雅德參加沙美投資會議，輝達執行長黃仁勳也現身，並預計發表演說，輝達股價大漲5.63%，收在129.93美元；台積電ADR（美國存託憑證）上漲3.75%，收193.99美元。

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台股13日漲近500點後收斂，終場上漲200.60點，收在21330.14點，成交值新台幣3905.07億元。三大法人同步買超，合計買超189.54億元。其中，自營商買超22.98億元，投信買超15億元，外資及陸資買超151.56億元。

投顧分析，台股近期將在短期均線之上，維持高檔震盪格局，由於5月20日至23日台北國際電腦展將登場，機器人、工具機、自動化設備、光學鏡頭、智慧運算等，再度成為盤面關注焦點，有待電子權值股繼續領軍上攻。（編輯：楊凱翔）1140514

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