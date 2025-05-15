Appier：首季營收年增27% 可吸收匯率風險

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（中央社記者蘇思云台北15日電）外界關注匯率變化大，以AI與軟體即服務為核心的沛星互動科技（Appier）今天表示，首季因韓元、新台幣兌日圓都有貶值，營收確實比較受影響，但因Appier為成長型公司，第1季營收94億日圓、年成長27%，排除匯率因素後也達31%，有能力吸收匯率風險。

Appier今天下午舉行第1季財報媒體溝通會，媒體關切美國4月祭出關稅戰措施，還有今年以來匯率劇烈變動，是否對Appier營運帶來影響。

拆解Appier第1季營收組成，以東北亞占比70%居冠，其次為美國跟歐洲、中東及非洲（EMEA）地區（17%），再來是大中華區（12%）與東南亞地區（1%）。

Appier執行長暨共同創辦人游直翰解釋，東北亞收入比例最高，今年首季韓元兌日圓受政治因素影響呈貶值，新台幣兌日圓也呈貶值，因此再換回日圓時，對營收比較有壓力；不過第2季亞洲貨幣基本上是同樣走勢，匯率相對正常化。

游直翰指出，匯率影響用一句話描述，就是如果利潤成長更快，當然就能吸收匯率風險。今年Appier與法國新創AdCreative.ai達成收購協議後，相關服務也成功拓展品牌、創意行銷類型客戶，今年第1季營收94億日圓（近新台幣20億元）、年增27%，若排除匯率影響成長率達31%，當然可以吸收匯率風險。

至於美國關稅措施，游直翰表示，Appier客戶大宗為亞洲電商與全球遊戲產業，前者跟中美比較沒影響，後者因為是數位商品也較不受關稅影響，目前比較沒看到業務需求因此受影響。

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近期輝達執行長黃仁勳走訪中東，也有不少科技大廠都跟沙烏地阿拉伯有合作，媒體關注Appier對中東市場看法。游直翰指出，蠻積極看待中東市場，不少網路服務都有往中東設點，Appier也有客戶往當地擴張，雖然Appier目前還沒在中東設點，但近期因為併購案、已有土耳其辦公室，比較有利未來向中東尋找人才。

Appier指出，今年首季營收快速擴張，主要得益於韓國跟日本市場成長，第一季毛利為48億日圓、年增26%，排除匯率影響，毛利率提升到52.3%。游直翰也看好併購AdCreative.ai的效益，並在會中展示AI可快速產生廣告、時尚攝影照片。（編輯：林家嫻）1140515