遭工程會停權3年 大同：尋求行政救濟維護權益

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（中央社記者潘智義台北15日電）大同公司遭公共工程委員會停權3年，策略長丁爾昆今天召開重大訊息記者會表示，該標案早已驗收結案，未存在其他履約爭議，將尋求行政救濟，以維護公司及股東權益；目前在手訂單逾新台幣210億元，訂單能見度到2027年，標案對營運影響不大。

公共工程委員會申訴審議判斷書說明，大同在2009年承接內政部移民署「外網安全節能終端設備購置案」，2010年承接「陸客來台線上申請平台及入出國通關查驗系統委外建置案」，兩標案構成政府採購法第101條第1項第6款，予以停權3年。

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大同策略長丁爾昆表示，兩標案早已驗收結案，將主張移民署處分違反比例原則，循過往成功案例尋求行政救濟，停權處分僅影響電力事業群投標公共領域權利，將加強民營業務拓展，並擴大海外市場及轉投資業務。

丁爾昆表示，未來將持續增加美國、日本、泰國、越南及中東等市場，並以代工、機電工程承攬方式拓展內銷民間接單，尋求異業或同業間聯盟及購併機會，擴大營運利基。（編輯：張均懋）1140515