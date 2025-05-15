加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 證券

遭工程會停權3年 大同：尋求行政救濟維護權益

2025/5/15 22:39（5/16 00:08 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
大同公司遭公共工程委員會停權3年，策略長丁爾昆今天召開重大訊息記者會表示，該標案早已驗收結案，未存在其他履約爭議，將尋求行政救濟，以維護公司及股東權益（中央社檔案照片）
大同公司遭公共工程委員會停權3年，策略長丁爾昆今天召開重大訊息記者會表示，該標案早已驗收結案，未存在其他履約爭議，將尋求行政救濟，以維護公司及股東權益（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北15日電）大同公司遭公共工程委員會停權3年，策略長丁爾昆今天召開重大訊息記者會表示，該標案早已驗收結案，未存在其他履約爭議，將尋求行政救濟，以維護公司及股東權益；目前在手訂單逾新台幣210億元，訂單能見度到2027年，標案對營運影響不大。

公共工程委員會申訴審議判斷書說明，大同在2009年承接內政部移民署「外網安全節能終端設備購置案」，2010年承接「陸客來台線上申請平台及入出國通關查驗系統委外建置案」，兩標案構成政府採購法第101條第1項第6款，予以停權3年。

google news透過 Google News追蹤中央社

大同策略長丁爾昆表示，兩標案早已驗收結案，將主張移民署處分違反比例原則，循過往成功案例尋求行政救濟，停權處分僅影響電力事業群投標公共領域權利，將加強民營業務拓展，並擴大海外市場及轉投資業務。

丁爾昆表示，未來將持續增加美國、日本、泰國、越南及中東等市場，並以代工、機電工程承攬方式拓展內銷民間接單，尋求異業或同業間聯盟及購併機會，擴大營運利基。（編輯：張均懋）1140515

#內政部
#公共工程委員會
#大同
#日本
#移民署
#泰國
#丁爾昆
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

21
更多編輯台推薦新聞：