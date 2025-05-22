加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
台鹽綠能弊案 陳啓昱等3人聲請交保遭駁延押2月
首頁 / 產經

住宿業穩定復甦 去年營業額1800億較疫情間成長4成

2025/5/22 16:41
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張璦台北22日電）台灣住宿業在COVID-19疫情後呈現穩定復甦態勢，反映在數據上，財政部統計處今天指出，民國113年住宿業營業額達新台幣1800億元，較疫情期間的109年、110年分別成長39.1%、42.5%。

財政部統計處今天發布統計通報指出，住宿業為觀光產業的一環，在政府積極推動國內觀光發展下，已成為促進區域經濟發展的重要載體。

財政部統計處表示，住宿業包括觀光旅館、一般旅館及民宿等，近年各類別家數互有消長，其中觀光旅館於COVID-19疫情前逾400家，109年後逐步下滑至113年382家，較107年減少6.8%。

財政部統計處指出，一般旅館家數除111年外，其餘年度增減相對穩定，113年達3812家，較107年減少1.4%；民宿家數則穩定攀升，至113年已近7000家，6年來成長62.2%。

營業額方面，財政部統計處表示，109年受COVID-19疫情衝擊，國際旅客大幅減少，整體住宿業營業額年減313億元，衰退幅度約19.5%；其中觀光旅館減少213億元最劇，一般旅館亦減少102億元，同時，國人短期出遊首選的民宿則逆勢增長8億元，主因其類型多元，彈性調整靈活度較高，但隔年110年國內實施3級警戒，營業額轉為年減11億元。

隨疫後觀光旅遊復甦，財政部統計處進一步指出，113年住宿業營業額回升至1800億元，與疫情期間的109年、110年比較，分別成長39.1%、42.5%。

觀察各類別住宿業的區域分布情形，財政部統計處表示，觀光旅館及一般旅館多集中在都市地區，其中觀光旅館因服務對象以商務及外國旅客為主，向來以台北市居首，113年家數及營業額分別為141家、333億元，分占全國36.9%、46.8%。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

同時，財政部統計處指出，一般旅館則以國內出差或旅遊為主要客源，縣市間分布較為平均，前3名分別為台北、台中及高雄市，而台北市房間數量及單價較高，113年營業額占比28.7%，較為突出。

財政部統計處表示，民宿以提供在地生活體驗為導向，多集中在擁有知名觀光景點的非都市地區，113年家數以屏東縣占17.1%最多，營業額則以南投縣占19.4%最高。（編輯：林家嫻）1140522

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

14
更多編輯台推薦新聞：