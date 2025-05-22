住宿業穩定復甦 去年營業額1800億較疫情間成長4成

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（中央社記者張璦台北22日電）台灣住宿業在COVID-19疫情後呈現穩定復甦態勢，反映在數據上，財政部統計處今天指出，民國113年住宿業營業額達新台幣1800億元，較疫情期間的109年、110年分別成長39.1%、42.5%。

財政部統計處今天發布統計通報指出，住宿業為觀光產業的一環，在政府積極推動國內觀光發展下，已成為促進區域經濟發展的重要載體。

財政部統計處表示，住宿業包括觀光旅館、一般旅館及民宿等，近年各類別家數互有消長，其中觀光旅館於COVID-19疫情前逾400家，109年後逐步下滑至113年382家，較107年減少6.8%。

財政部統計處指出，一般旅館家數除111年外，其餘年度增減相對穩定，113年達3812家，較107年減少1.4%；民宿家數則穩定攀升，至113年已近7000家，6年來成長62.2%。

營業額方面，財政部統計處表示，109年受COVID-19疫情衝擊，國際旅客大幅減少，整體住宿業營業額年減313億元，衰退幅度約19.5%；其中觀光旅館減少213億元最劇，一般旅館亦減少102億元，同時，國人短期出遊首選的民宿則逆勢增長8億元，主因其類型多元，彈性調整靈活度較高，但隔年110年國內實施3級警戒，營業額轉為年減11億元。

隨疫後觀光旅遊復甦，財政部統計處進一步指出，113年住宿業營業額回升至1800億元，與疫情期間的109年、110年比較，分別成長39.1%、42.5%。

觀察各類別住宿業的區域分布情形，財政部統計處表示，觀光旅館及一般旅館多集中在都市地區，其中觀光旅館因服務對象以商務及外國旅客為主，向來以台北市居首，113年家數及營業額分別為141家、333億元，分占全國36.9%、46.8%。

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同時，財政部統計處指出，一般旅館則以國內出差或旅遊為主要客源，縣市間分布較為平均，前3名分別為台北、台中及高雄市，而台北市房間數量及單價較高，113年營業額占比28.7%，較為突出。

財政部統計處表示，民宿以提供在地生活體驗為導向，多集中在擁有知名觀光景點的非都市地區，113年家數以屏東縣占17.1%最多，營業額則以南投縣占19.4%最高。（編輯：林家嫻）1140522