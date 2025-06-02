美股費半指數下跌 法人：台股可能區間震盪

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（中央社記者張建中台北2日電）台股端午連假休市期間，美股漲跌互見，道瓊工業指數累計上漲171.37點，費城半導體指數下跌76.35點。法人表示，台股可能區間震盪，將呈現類股輪動。

據統計，端午連假期間，道瓊工業指數累計上漲171.37點，標準普爾500指數上漲23.14點，那斯達克指數上漲12.83點，費城半導體指數下跌76.35點。

國內外產業訊息方面，美國總統川普宣布，鋼鐵和鋁銷美關稅稅率將從目前的25%加倍提升至50%，自6月4日起生效。川普也指控中國違反雙方達成的初步貿易協議。

中鋼表示，2024年對美國的直接出口量約9000噸，僅占台灣鋼鐵對美出口總量約0.4%，因此鋼鐵銷美關稅稅率提高對中鋼直接衝擊相對有限。

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央行指出，近日場外監理發現，有外資以投資國內證券之名，預先匯入大額資金並停泊於新台幣存款帳戶，且經查並無實際投資，有套取新台幣匯差之虞，呼籲外資匯入資金應依所申報的匯款性質，運用於投資國內證券（台股），不得用以炒作新台幣匯率。

法人表示，台股可能區間震盪，呈現類股輪動。美國經貿政策依然存在變數，後續關注美國財政部匯率報告，以及台股5月營收和除權息行情。（編輯：楊凱翔）1140602