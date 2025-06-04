因應美關稅 財部：即起受理營業稅留抵稅額加速退還

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（中央社記者張璦台北4日電）財政部今天發布相關作業原則，營業人若因美國關稅政策影響，而發生營運困難，即日起可向國稅局申請退還營業稅溢付稅額，限額新台幣30萬元，免專案報財政部，退稅時程上更為快速。

所謂「退還營業稅溢付稅額」，舉例如果營業人在某一年1、2月期營業稅，因進項稅額大於銷項稅額，而產生溢付，溢付部分將作為營業人的留抵稅額，可於後續辦理各期營業稅申報時，扣抵各期營業稅應納稅額，直至無留抵稅額為止；但情形特殊者得專案申請退還。

為協助受美國關稅政策影響發生營運困難的營業人，財政部今天發布「受理申請退還營業稅溢付稅額審核作業原則」。

此措施適用期間為美國評估及實施關稅政策的影響期間，台灣營業稅稅籍狀況為營業中的營業人均可適用。由於美國總統川普4月初宣布對等關稅政策，以此計算，3、4月期營業稅起，可適用此作業原則。

資誠聯合會計師事務所稅務法律服務會計師林巨峯說明，適用條件方面，包含經主管機關因應美國關稅政策提供紓困、補貼、補償、振興、支持或協助等相關措施，或其他因受美國關稅政策影響，致營業收入減少。

林巨峯表示，營業人符合上述情形之一者，就可申請退還營業稅溢付稅額，累計退還限額為新台幣30萬元。

林巨峯說明，過去COVID-19疫情期間，營業人留抵稅額可免專案報財政部核定退還，當時適用要件之一，大致為營業收入減少達15%；此次留抵稅額退稅的適用要件，同樣亦有營業收入減少，但並未設有一定百分比，預料將會有更多營業人符合退稅資格。

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林巨峯提醒營業人，可於此作業原則適用期間內，檢具申請書及證明文件向所在地國稅局提出，國稅局將會從簡、從速辦理。另外，如果有以營業稅留抵稅額作為補徵稅額或罰鍰擔保者，該部分不得申請退還。

財政部官員說明，適用此作業原則者，可以免報財政部專案申請退還，僅需由國稅局受理審核，時間上會比較快，但由於限額30萬元，若營業人有超過限額的需求，仍可專案申請。（編輯：張均懋）1140604